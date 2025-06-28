命理大師驚現八點檔！一聽「愛徒請求」秒答應…她感動：友情出演

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》驚喜不斷，這次找來命理大師謝沅瑾驚喜客串，為劇中掀起新一波看點，這不僅是他的八點檔處女秀，更是錦雯一手牽線促成的溫暖橋段。

▲命理大師謝沅瑾客串《好運來》，全是錦雯一手促成。（圖／民視提供）

劇中媽媽「佳敏」要找命理師合八字，劇本才剛寫到這裡，錦雯腦中立刻浮現謝沅瑾的身影，一句「老師，你要不要來玩玩？」對方二話不說爽快答應「好啊，我來玩！」

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▲命理大師謝沅瑾客串《好運來》，全是錦雯一手促成。（圖／民視提供）

謝沅瑾笑說「錦雯需要幫忙，當然義不容辭！」錦雯則激動表示「老師真的是超有義氣，一毛都沒提，完全是友情出演！」這份師徒情不只跨越節目，更從命理合作延續到戲劇世界，讓拍攝現場充滿感動與笑聲。

▲命理大師謝沅瑾客串《好運來》，全是錦雯一手促成。（圖／民視提供）



其實謝沅瑾與錦雯過去曾長期搭檔主持風水節目，培養出十足默契，錦雯笑說「我們真的很像心靈感應，我開口老師就知道要接什麼，根本讀心術！」

▲命理大師謝沅瑾客串《好運來》，全是錦雯一手促成。（圖／民視提供）

雖然謝沅瑾講風水對他來說輕鬆，但面對八點檔劇本還是緊張到不行，坦言「要背完整段台詞真的好難，還好有錦雯幫我對戲，讓我自然地演完。」錦雯則自爆變身「虎媽」，一直在化妝間對詞「老師我會說這句，你就接這句喔！」笑稱比老師還緊張，終於可以體會童星家長的心情。





▲命理大師謝沅瑾客串《好運來》，全是錦雯一手促成。（圖／民視提供）

最終這場「命理師算八字」的戲，不只展現謝沅瑾的專業，更增添角色真實感，讓觀眾眼睛一亮，也為《好運來》的婚事劇情增添神秘與趣味。