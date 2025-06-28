Mandy甜吻汪小菲「同頻人才懂你的難處」：謝謝你給我互相滋養的感情

記者張筱涵／綜合報導

汪小菲與馬筱梅（Mandy）於2024年完成結婚登記，並在5月順利補辦婚禮，兩人婚後感情甜蜜，成為外界關注的焦點。6月27日是汪小菲44歲生日，馬筱梅也在社群媒體大方放閃，送上深情祝福。

▲馬筱梅發文慶祝汪小菲生日。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）



馬筱梅27日曬出汪小菲夫妻倆對視而笑的甜蜜合照當第一張圖，其他皆是兩人在婚禮上親吻、牽手和蹭鼻等的閃照，並寫下：「謝謝你給我一段互相滋養的感情，同頻的人，才懂得你的難處，相互理解，相互成就。生日快樂我的老公。」簡短一句話，滿是情感流動，也展現兩人婚後生活的安穩與踏實。

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▲馬筱梅和汪小菲感情甜蜜穩定。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）



事實上，汪小菲與馬筱梅婚後互動頻繁，曾多次被拍到共同出席公開活動，此次生日貼文一出，也再度引發網友熱議，不少人留言祝福「祝你們永遠幸福！小菲生日快樂」、「祝你們永遠幸福美滿，祝小菲總生日快樂，身體健康」、「太甜了吧」，為這對新婚夫妻送上滿滿祝福」、「祝福你們闔家平安喜樂」。

▲馬筱梅說「謝謝你給我一段互相滋養的感情」。（圖／翻攝自Instagram／hsiaomei0718mandy）