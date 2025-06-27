鄭家純拖2年「終於拍白無垢婚紗照」！依偎放閃老公 關濾鏡不P了

記者潘慧中／綜合報導

鄭家純2022年與日本小兒科醫生Akira結婚以來，鮮少公開放閃。沒想到，她26日在社群網站上傳一系列日本傳統的白無垢婚紗照，「拖了兩年半才拍」，雖然夫妻倆僅以背影入鏡，仍吸引了上千人按讚直誇：「拍得好美喔！」

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▲鄭家純拍白無垢婚紗照。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



照片中，可以看到鄭家純將一頭長髮梳成乾淨的低髮髻，襯托出化有精緻妝容的臉蛋，側邊別上花朵有畫龍點睛的效果。她身穿一套米白色和服，戴上白棉帽，渾身散發出優雅氛圍。

▲▼鄭家純分享關掉濾鏡、沒有修圖的照片，讓人窺見她拍婚紗照之前所付出了努力。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



有趣的是，戴上白棉帽之前，鄭家純需要先戴上支架，Akira在旁邊看了忍不住拍照記錄，她也露出了鬼靈精怪的神情，互動超逗趣。此外，她還曝光了和老公一起坐在緣側欣賞庭院景觀的照片，讓人感受到平靜的幸福。

▲▼鄭家純低調放閃。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



事實上，鄭家純與老公的緣份得從她2018年初飛往日本讀語言學校說起，她一開始是透過APP交友軟體，和兩個當地男生約會吃飯，才進而對小兒科醫生產生好感，起初對於遠距離戀愛有些退縮，「我覺得遠距戀愛不好維繫，還是先當朋友就好。」

▲鄭家純結婚兩年多了。（圖／翻攝自Facebook／鄭家純）



沒想到曖昧數月後，鄭家純決定和該位小兒科醫生正式交往，她當時透露男方長相神似吳崢以及男星孔劉，當時還為了和對方溝通無礙，勤奮練習日文，日文能力甚至因此在短時間進步許多。