演BL陸劇《逆愛》爆紅！　田栩寧漲粉遭傳已婚生子…公司刪文惹議

記者陳芊秀／綜合報導

大陸知名作家柴雞蛋親自製作BL劇《逆愛》，現在以「環大陸」（除大陸以外地區播放）方式播出，開播僅兩周就在海內外掀起追劇熱潮，劇中4位男演員人氣瞬間暴增。劇中飾演男主角「池騁」的田栩寧爆紅速度驚人，但隨即遭爆已婚生子，公司發聲明回應。

▲BL陸劇《逆愛》採取環大陸方式播出，在海內外掀起追劇熱潮。（圖／翻攝自微博）



《逆愛》改編自柴雞蛋的小說《逆襲》，描述落魄直男吳所畏遭女友變心愛富二代「池騁」，為了報復決定把對方的現男友搶過來，卻不小心也墜入情網。該劇雖然由大陸製作，但是因為題材涉及BL同性愛，在大陸以外的數家國際串流平台播出，仍成功吸引大陸劇粉高度關注，所有演員全數大漲粉。

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▲《逆愛》由作家柴雞蛋親自製作、執導編劇，描述落魄直男被女友背叛，為報復勾引對方的現男友。（圖／翻攝自微博）

漲粉速度最快的是田栩寧。他現年27歲，過去演出偶像劇《甜甜的陷阱》、《啞妻》等，也在耽改劇《天官賜福》飾演「地師」，受到影視政策變動影響，耽改劇已經無法播出。他接演柴雞蛋擔任編導的BL劇《逆愛》，戲裡飾演霸氣富二代「池騁」，性格沉鬱偏寵養蛇，被網友形容「陰溼系男主角」，被梓渝飾演的「吳所畏」想方設法勾引，明知對方別有用意仍一步步淪陷。原本他的微博發文僅數百則留言，按讚數破萬，如今隨劇爆紅，更新一則貼文按讚數突破50萬，湧入超過5萬則留言，粉絲希望他多多更新動態「營業」。

▲田栩寧飾演男主角「池騁」，戲裡是沉鬱富二代，被粉絲形容「陰溼型男主角」。（圖／翻攝自微博）

爆紅速度驚人的田栩寧，隨即在網上出現「有女友」、「已婚生子」的謠言，對此所屬經紀公司華策影業發聲明回應，「這些言論嚴重歪曲事實、惡意編造謠言，在網絡空間迅速傳播，嚴重損害了田栩寧先生的個人名譽」，聲明要求刪除侵權的不實內容，並且已委托律師進行全面取證。

然而部分網友仍質疑，聲明並未明確使用「單身」或「未婚未育」等直接否認的措辭。還有網友指出，經紀公司曾短暫發布過一則「Relax，田栩寧未婚未育」的微博貼文，但隨即刪除，才會令外界猜測不斷。

▲田栩寧遭爆已婚生子，經紀公司一度發文「Relax，田栩寧未婚未育」但秒刪。（圖／翻攝自微博）

▲田栩寧公司嚴正聲明。（圖／翻攝自微博）



截至目前為止，田栩寧的熱搜熱度居高不下，且微博追蹤人數也已經突破百萬，數字還在刷新。陸網預測他會是暑期檔最快爆紅的男演員。