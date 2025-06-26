超燃！《F1電影》1天票房飆破千萬　布萊德彼特快閃日本大嗑沙西米

記者蕭采薇／台北報導

由「不老男神」布萊德彼特主演的動作電影《F1電影》，在台上映催出爆棚口碑，一舉飆破千萬台幣票房。在片中親自上陣燒胎狂飆的小布，竟驚喜現身日本東京，開心出席電影放映會與影迷見面，還跑到澀谷、增上寺踩點打卡。

▲布萊德彼特睽違三年到東京，特別跑景點打卡。（圖／華納提供）

熱愛美食的布萊德彼特，更特別到居酒屋大啖生魚片，大方分享「我最愛的日本料理是淋橙醋的白肉魚」，讓許多老饕大讚「小布懂車也懂吃！」。

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《F1電影》在爛番茄影評網獲得超新鮮高分評價，被影評封為「好看到忘記呼吸」、「年度最爽的電影」，該片也打破多項影史紀錄，包含這是第一部由一級方程式授權「F1」作為片名的電影，同時是影壇首部邀請到七屆世界冠軍車手路易斯漢米爾頓擔任製片的賽車電影。

▲布萊德彼特快閃東京出席放映會。（圖／華納提供）



日前在倫敦首映會上更破天荒解鎖「不可能的任務」，讓「阿湯哥」湯姆克魯斯出席站台力挺，一舉打破小布與阿湯哥31年來不曾同台的紀錄，為影迷帶來世紀同框的驚人場面。

《F1電影》故事描述實力獲封「最強遺珠」的賽車手桑尼海耶斯（布萊德彼特飾），30年前曾是前途無量的一級方程式新秀車手，職業生涯卻因一場意外而墜入谷底，直到他的昔日隊友、現在是面臨解散危機的車隊老闆魯本塞凡提斯（哈維爾巴登飾）上門，給他最後一次機會重返賽道，並拯救自己岌岌可危的車隊。