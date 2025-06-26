麻衣憶初戀男友DAIGO！　罕吐分手內幕：這是個障礙

記者王靖淳／綜合報導

日籍女星麻衣（佐藤麻衣）平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（26）日她在IG上傳一段短片，大方分享自己的初戀往事，談到年輕時與日本男星DAIGO的一段青澀戀情，以及透露分手的真實原因。

▲麻衣談初戀故事。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

麻衣回憶，當年自己正在教室裡彈奏經典日劇《長假》的主題曲，正好被學長DAIGO聽見，對方表示想學這首曲子並向她請求樂譜，麻衣答應隔天帶來影印版本，接著兩人之間就開啟交流。由於當時還沒有手機，雙方只能透過BB Call交換號碼，並藉由寫信與交換日記維繫感情，這段戀情如今麻衣回想起來，感到相當純粹與儀式感。

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▲麻衣曾和日本男星DAIGO交往。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

談到交往的點滴，麻衣透露他們曾在某天相約井之頭公園，一起尋找日劇的拍攝場景並散步，為此她害羞形容「很浪漫。」不過這段感情最終還是因為種種原因走向結束。麻衣表示，當時沒有LINE或社群軟體，彼此只能透過家裡電話聯繫，或等到隔天再見面，「這個也是一個障礙」，最終兩人自然淡出彼此的生活。

▲麻衣和日本男星DAIGO後來分手。（圖／翻攝自Instagram／mai_sato_1113）

如今已成為人母的麻衣，也將這段舊時代的戀愛經驗分享給自己的孩子。她笑說，當兒子出生後，曾向他解釋那個沒有網路、也無法隨時與朋友聊天的年代，因此提醒孩子要珍惜與人見面的時間，「不要一直滑手機」，語氣中流露出對過去時光的懷念，也展現身為媽媽對新世代生活方式的叮嚀。