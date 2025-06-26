48歲何妤玟脫了！「比基尼包不住」解放超兇事業線 泡浴缸全被拍

記者潘慧中／綜合報導

何妤玟儘管工作忙碌，仍不時會與粉絲分享生活點滴。她最近便在社群網站上傳了一系列「浴缸濕身比基尼」照片，火辣程度破表，完全看不出來已經48歲了，至今已經吸引上千人按讚。

▲何妤玟解放比基尼。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



畫面中，可以看到何妤玟俐落地將一頭長髮往後梳，搭配煙燻深邃眼妝，展現與以往截然不同的面貌。更加引發討論的是，她難得單穿比基尼、泡進浴缸濕身入鏡。

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▲▼何妤玟展現與以往截然不同的面貌。（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）

繞頸泳衣正中間挖空的剪裁，何妤玟剛好辣露東西半球，由上往下拍的角度，讓她的豐滿上圍、深邃事業線在鏡頭前一覽無遺。她下半身則搭配同款三角泳褲，自信展現穠纖合度的雙腿。

▲▼何妤玟辣露事業線（圖／翻攝自Instagram／winnie0104）



事實上，何妤玟身高166公分，體重通常維持在48至49公斤。關於飲食習慣，她曾透露幾乎沒在吃零食、宵夜與甜點，「過去我媽媽對我要求嚴格，飯量一直都是半碗，精緻澱粉攝取少，也有一陣子肉吃不多，或是吃素，血會比較濁，身體比較重，因此不吃紅肉，只吃雞肉。」

▲何妤玟付出不少心力維持體態。（圖／何妤玟提供）



運動方面，何妤玟曾表示每周運動3到4天，「年紀到了，發現光做瑜珈體態不夠漂亮，所以增加兩天跳有氧，鍛鍊線條，一周一天做瑜珈伸展，一周做皮拉提斯與禪柔運動，可以練到肌肉，都有重訓的效果，後兩者比較訓練細部肌肉，希望線條細緻、是漂亮的。」