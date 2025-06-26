姜濤認「服藥喝酒」墜海！親揭落海原因：想看夕陽跨欄…好心人救命

記者陳芊秀／綜合報導

香港頂流偶像姜濤24日墜海意外震驚各界，昨日（25）光速復工活動，現場更湧入大批粉絲相挺。他現身受訪還原落海經過，也坦承服藥喝酒，全程有問必答。

▲姜濤墜海意外震驚各界。（圖／翻攝自IG）

據《香港01》報導，姜濤表示在醫生確認過後，身體沒有大礙情況下照常工作。他表示手部有一點受傷，公司也相勸休息，但是想要主動出來澄清謠言。而他表示當天（落海）是一個意外，「跑步的時候想要坐在海邊，因為那天天氣好好，想坐海邊邊看下夕陽」，因為最近身體有點不舒服，想透過運動流流汗，但是做了一個不好的示範，翻過了欄杆坐到外面，「我看到平時也有人會在欄杆外面釣魚或者放鬆一下，所以自己也想放鬆一下……，但當我起身準備回去的時候，突然有點暈，就跌了下去，所以真的只是很意外的一件事」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

姜濤表示自己第一次坐出跨欄的舉動，也會是最後一次，希望大家不要仿效。他同時承認因為頭痛有服藥，也喝了一點酒，但否認是因為情緒問題，「我很少會這樣做，也不會借酒澆愁。我一直以來都是喜歡打打球來紓壓」。他回憶落海那一刻，坦承有點害怕，並說道：「真的是掉進水裡的那一刻才反應過來『哇，發生什麼事了？』所以非常感謝所有把我救上來的救護人員。我本身會游泳，但很久沒游了，也沒遇過這種情況。很感謝好心人給我救生圈，我也很抱歉因為這件事占用了許多公共資源，大家不用擔心。」

▲姜濤全程有問必答，坦承當時跨越欄杆看海邊夕陽，起身一陣頭暈掉下海。（圖／CFP）

原本姜濤與MIRROR成員要在昨日舉行「呂濤米lo seoul」見面會，活動最終仍臨時取消，他表示會改期7月29日舉行。緊接著還會前往巴黎參加時裝周活動。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

