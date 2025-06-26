綜藝教父服藥開車出事！追撞公車「走路搖晃」　恐怖駕駛全被錄　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深喜劇人李敬揆有「綜藝教父」之稱，卻月初爆出因涉嫌違反《道路交通法》遭警方調查，他因吃了藥物後神智不清，開車上路卻把別人的開車開走，雖事後證實並非「偷竊」，但他吃藥開車之舉引起抨擊，韓媒25日更加碼釋出他出事時的影片，一路上發生多次衝撞意外，相當危險。

▲綜藝教父李敬揆服藥開車出事，早在開錯車前還追撞公車。（圖／翻攝自MBN YouTube）

李敬揆近日被韓媒爆出當天出事時的影片，早在他「開錯車」時，把車子停在路邊就已經先撞上其他公車，對方無奈表示「我問他『你怎麼停車的』，他說因為吃了感冒藥，感知較遲緩。」但更危險的是，李敬揆下車時，並未走在人行道，而是走在車道，搖搖晃晃地走在車道上，使得後方車輛開始一個個閃避他。

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▲李敬揆危險穿越在車道。（圖／翻攝自MBN YouTube）



接著，李敬揆又把車子開到加油站，職員明明叫他往後，他卻沒聽清楚只是往前開，當場撞到加油站的牆壁。然後他又前往醫院看病，將車子停在停車場，但就是此時來了一輛與他同款的轎車，兩輛車距離20公尺遠，他卻和管理員拿成了別人的鑰匙，最終把別人的車開走。

危險駕駛不只如此，李敬揆從加油站洗車場出來時，在沒有交通信號的路口間，過彎時違法左轉，一連4次恐怖駕車模式，令人看得怵目驚心，網友留言「看起來像是靈魂出竅的人」、「吃了藥就不應該開車，沒有人員傷亡是萬幸」、「狀態看起來很嚴重」。

▲李敬揆吃藥開車出事。（圖／翻攝自MBN YouTube）



李敬揆25日在接受警方調查後，受訪表示「吃了恐慌障礙的藥物後，在身體不舒服時卻開了車，我當時沒有認知到這個大問題」，承諾未來若吃了類似的藥會避免開車，並更加小心注意。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

