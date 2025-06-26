ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

「小龍女」賴可熱戀！親回約會細節
「天生理財高手」星座Top 3
MIRROR姜濤墜海後首現身！
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

劉端端 賀瓏 Albee 尹到怡 黃子韜 徐藝洋 賴可 林佳緯

綜藝教父服藥開車出事！追撞公車「走路搖晃」　恐怖駕駛全被錄　

記者吳睿慈／綜合報導

南韓資深喜劇人李敬揆有「綜藝教父」之稱，卻月初爆出因涉嫌違反《道路交通法》遭警方調查，他因吃了藥物後神智不清，開車上路卻把別人的開車開走，雖事後證實並非「偷竊」，但他吃藥開車之舉引起抨擊，韓媒25日更加碼釋出他出事時的影片，一路上發生多次衝撞意外，相當危險。

▲▼ 綜藝教父服藥開車出事，早在開錯車前還追撞公車。（圖／翻攝自MBN YouTube）

▲綜藝教父李敬揆服藥開車出事，早在開錯車前還追撞公車。（圖／翻攝自MBN YouTube）

李敬揆近日被韓媒爆出當天出事時的影片，早在他「開錯車」時，把車子停在路邊就已經先撞上其他公車，對方無奈表示「我問他『你怎麼停車的』，他說因為吃了感冒藥，感知較遲緩。」但更危險的是，李敬揆下車時，並未走在人行道，而是走在車道，搖搖晃晃地走在車道上，使得後方車輛開始一個個閃避他。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲李敬揆危險穿越在。（圖／翻攝自MBN YouTube）

▲李敬揆危險穿越在車道。（圖／翻攝自MBN YouTube）

接著，李敬揆又把車子開到加油站，職員明明叫他往後，他卻沒聽清楚只是往前開，當場撞到加油站的牆壁。然後他又前往醫院看病，將車子停在停車場，但就是此時來了一輛與他同款的轎車，兩輛車距離20公尺遠，他卻和管理員拿成了別人的鑰匙，最終把別人的車開走。

危險駕駛不只如此，李敬揆從加油站洗車場出來時，在沒有交通信號的路口間，過彎時違法左轉，一連4次恐怖駕車模式，令人看得怵目驚心，網友留言「看起來像是靈魂出竅的人」、「吃了藥就不應該開車，沒有人員傷亡是萬幸」、「狀態看起來很嚴重」。

▲▼ 綜藝教父服藥開車出事！追撞公車「走路搖晃」　恐怖駕駛全被錄　。（圖／翻攝自MBN YouTube）

▲李敬揆吃藥開車出事。（圖／翻攝自MBN YouTube）

李敬揆25日在接受警方調查後，受訪表示「吃了恐慌障礙的藥物後，在身體不舒服時卻開了車，我當時沒有認知到這個大問題」，承諾未來若吃了類似的藥會避免開車，並更加小心注意。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

李敬揆

推薦閱讀

台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

台AV女神「F級兇器大到當枕頭」　輪戰12男：多到快被淹死

16小時前

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

《慶餘年3》二皇子爆「為避風險換角」！　劇組親上火線回應了

15小時前

網酸：賀瓏、Albee很色！　釣出薩泰爾CEO「諷刺回覆」引遐想

網酸：賀瓏、Albee很色！　釣出薩泰爾CEO「諷刺回覆」引遐想

15小時前

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉：只是想分享不舒服心情

17小時前

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光！脫bra上空被拍：被強制減肥了

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光！脫bra上空被拍：被強制減肥了

1小時前

吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！「接妻兒回家」被狗仔直擊溫馨互動

吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！「接妻兒回家」被狗仔直擊溫馨互動

4小時前

「真人娜美」泉里香結婚了！老公是日本超帥國腳　小倆口齊公開喜訊

「真人娜美」泉里香結婚了！老公是日本超帥國腳　小倆口齊公開喜訊

13小時前

「小龍女」賴可被抓包熱戀統一獅球員　親回約會細節獲球迷大讚

「小龍女」賴可被抓包熱戀統一獅球員　親回約會細節獲球迷大讚

13小時前

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點「沒否認嬰兒身分」

徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點「沒否認嬰兒身分」

15小時前

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年…親姊4問「為何不能」

「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年…親姊4問「為何不能」

6/25 12:45

賀瓏桃花劫遭切割另有內幕！「歧視風波」陷2窘境…第1季慘賠500萬

賀瓏桃花劫遭切割另有內幕！「歧視風波」陷2窘境…第1季慘賠500萬

6小時前

小S「暴瘦憔悴」目擊照竟是P圖！　真相逆轉…陸網震怒造假文

小S「暴瘦憔悴」目擊照竟是P圖！　真相逆轉…陸網震怒造假文

1小時前

熱門影音

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋

許瑋甯「7個月孕肚」首曝光　摸肚露母愛…預產期傳入秋
范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS

范瑋琪跟潘瑋柏唱〈不得不愛〉　又翻車..挨轟：唱不上去　＃星光雲REELS
徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」

徐新洋沒有機車駕照　因徐乃麟「親訂家規」
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲

范瑋琪演唱會熱淚盈眶　下跪大陸成都粉絲
63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」

63歲馬景濤直播突昏倒　眼神失焦「後腦重擊地面」
張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」

張學友澳門場被要求「講普通話」　霸氣婉拒「學一下廣東話」
哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德

哈林庾澄慶遭爆烏龍死訊　怒斥造謠者：有點不道德
63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」

63歲馬景濤直播突昏倒後腦撞地　21秒片報平安「曝原因」
徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」

徐乃麟兒徐新洋大婚放閃曝「愛妻守則」
張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！

張學友「被假唱」？　急喊停秀三段高音！
賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏和Albee同遊日本爆戀情！　過去貼文藏玄機..薩泰爾沒否認

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏遭解約！證實天殘「是前女友」　友爆逼女方墮胎…分手原因曝光

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

賀瓏過去訪問自認：不是好情人　曾已讀天殘4個月「就是無心」

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

天殘遺言揭為愛卑微　賀瓏逼墮胎「血多到流出尿布」　喜劇圈不忍了爆渣男行徑

林柏宏首發聲！遭叔伯逼面對父債　「從成年後扛家計償還多筆債務」

林柏宏首發聲！遭叔伯逼面對父債　「從成年後扛家計償還多筆債務」

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

天殘離世！留遺言：前任該像死了一樣　生日變忌日..網挖她交往賀瓏線索

范瑋琪台下觀眾反應

范瑋琪台下觀眾反應

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

兩隻全盲貓奇蹟重生...　「天使姐姐」堅持收編：牠們拯救我們

賀瓏憔悴現身天殘告別式　「兩人生前合影曝光」

賀瓏憔悴現身天殘告別式　「兩人生前合影曝光」

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

周鶴年.明日花綺羅遭爆「環抱」親密照！　《文春》砲公司「解約舉動」：僅一夜短暫相逢

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

孔曉振「交往小10歲男友」媽媽：瘋了嗎！　越看女婿越滿意...大讚「這婚結得好」XD

昌珉突襲鐵粉婚禮...擔心會冷場　女粉一見他嚇到「倒地＋泛淚」XD

昌珉突襲鐵粉婚禮...擔心會冷場　女粉一見他嚇到「倒地＋泛淚」XD

看更多

超跑迷兒子心齋橋遇愛車　車主熱情邀試坐讓他圓夢

即時新聞

剛剛
剛剛
16分鐘前0

獨家／金鐘主持人外景太拼「腳皮整片燙到掀起」恐怖畫面曝：以為拖鞋

25分鐘前0

姜濤認「服藥喝酒」墜海！親揭落海原因：想看夕陽跨欄…好心人救命

43分鐘前22

國光女神遭檢舉「尿尿像瀑布超大聲」！鄰居半夜打電話抱怨：用尿壺

48分鐘前0

綜藝教父服藥開車出事！追撞公車「走路搖晃」　恐怖駕駛全被錄　

52分鐘前40

失智爸忘了她…指螢幕讚：苗可麗不簡單　本人曝「父女互動」淚崩

1小時前53

11年前嫁豪門淡出！「台大五姬」吳依潔罕見更新　39歲絕美自拍

1小時前20

曾莞婷控《飢餓》喜新厭舊！　峮峮入主「主謀就沒找過她」製作人遭砲轟

1小時前64

小S「暴瘦憔悴」目擊照竟是P圖！　真相逆轉…陸網震怒造假文

1小時前1318

「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光！脫bra上空被拍：被強制減肥了

2小時前20

謾罵申世景遭求刑2年！　加害者「每周打工14小時」求輕判…網傻眼

讀者迴響

熱門新聞

  1. AV女神兇器大到當枕頭　輪戰12男快被淹死
    16小時前3612
  2. 《慶餘年3》二皇子爆換角　劇組回應
    15小時前6
  3. 網酸賀瓏Albee很色　薩泰爾CEO回2字
    15小時前1614
  4. 尹到怡遊澎湖掀風波3點發聲！　捐5萬道歉
    17小時前2831
  5. 「台灣第一女優」新疆豪華旅行曝光
    1小時前2417
  6. 吳奇隆、劉詩詩一家三口同框！　接妻兒回家被狗仔直擊
    4小時前107
  7. 真人娜美結婚了！老公是日本超帥國腳
    13小時前1811
  8. 「小龍女」賴可熱戀統一獅球員　親回約會細節
    13小時前68
  9. 徐藝洋遭疑找代理孕母　黃子韜聲明被抓1亮點
    15小時前101
  10. 「小胖老師」袁惟仁57歲了！植物人臥床7年
    6/25 12:453035
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

熱到食慾差？試試這兩招！

熱到食慾差？試試這兩招！

「文里補習班」開課啦！這次教兩道開胃料理，家中小孩也能一起製作，共創回憶！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合