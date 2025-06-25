「真人娜美」泉里香結婚了！老公是日本超帥國腳　小倆口齊公開喜訊

記者劉宛欣／綜合報導

日本女星泉里香擁有精緻五官，E罩杯魔鬼身材，因在廣告片扮演《航海王》的娜美，被日本民眾視為最符合「真人版娜美」的女星。25日，她透過Instagram突然宣布了婚訊，對象是曾代表日本出戰卡達世界盃的國家足球隊後衛谷口彰悟。兩人低調交往多年，消息一出，許多粉絲紛紛開心地送上祝福，谷口彰悟也同步宣布了此喜訊，被讚是「俊男美女組合」。

▲泉里香、谷口彰悟結婚了。（圖／翻攝自泉里香、谷口彰悟Instagram）

泉里香在社群上以溫柔的語氣表示：「雖然是私事，但想向大家報告，我已與一直交往的谷口彰悟先生結婚。我們雖然還很不成熟，但會彼此扶持，更加努力精進。今後也請大家多多關照。」透露出她對婚姻的珍惜與期待。經紀公司則表示，她目前並未懷孕，婚後將繼續她的演藝事業。

[廣告]請繼續往下閱讀...

泉里香2003年出演《美少女戰士》真人版，憑藉清新外貌與自然演技打開知名度，後來短暫淡出演藝圈專注學業，考取明治大學英美文學系，畢業後再度出道，同時耕耘模特兒與演員事業，曾出演《庶務二課2013》、《海月姬》、《文學處女》等作品。

▲泉里香、谷口彰悟分別在社群PO出喜訊。（圖／翻攝自泉里香、谷口彰悟Instagram）