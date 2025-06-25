超厭惡！　凱蒂佩芮演唱會「直接打飛粉絲送的Labubu」怒吼：No

記者劉宛欣／綜合報導

美國樂壇天后凱蒂佩芮（Katy Perry）近日在演唱會上，直接把來自中國的潮流玩具品牌「POP MART」旗下超夯角色「Labubu」打飛，怒吼「No Labubu！」全程被粉絲記錄下來，影片在網路上掀起一陣熱議。

▲凱蒂佩芮早就表達過對Labubu的厭惡。（圖／翻攝自凱蒂佩芮IG、X）

Labubu近年來風靡全球，不少明星如蔡依林、BLACKPINK成員Lisa與Rosé、以及流行天后蕾哈娜等人都曾被拍到人手一隻，顯見魅力無窮。許多粉絲為了搶到限量款，經常徹夜排隊、瘋搶開箱。

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凱蒂日前在澳洲珀斯舉行演唱會，演唱〈I'm Still Breathing〉途中，突然有台下粉絲伸手遞上一盒Labubu作為應援禮物，只見她走向舞台邊緣將玩偶打飛，還當場喊出「No Labubu！」讓現場歌迷瞬間錯愕。這段影片曝光後，迅速在社群上瘋傳，成為這幾日最紅的迷因，不少與她一樣看不懂為何Labubu受到喜愛的網友，都紛紛表示痛快，但也有部分人批評她不尊重粉絲。

▲凱蒂佩芮怒打飛Labubu。（圖／翻攝自X、微博）

事實上，這早就不是凱蒂佩芮第一次對Labubu表達不滿，此前就傳出，她曾在巡演期間向團隊下達「Labubu禁令」，批評它「造型詭異、不可愛」，絲毫不掩飾自己的反感。當天遞禮物的粉絲也沒有因此氣餒，反而幽默回應「我的是被凱蒂親手打飛的Labubu！」其他粉絲也紛紛表示這只是歌手與粉絲之間的逗趣互動，不需要放大檢視。