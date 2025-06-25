《珠玉在側》畢雯珺慘到被天天關心　「慘挨3巴掌」2度被迫扮女裝

記者黃庠棻／台北報導

即將在龍華偶像台全台首播的古裝甜寵劇《珠玉在側》，先前在串流平台一上架憑藉笑果十足、節奏明快、橋段出奇不意，迅速躍升為最鬧、最萌的話題戀愛劇。男主角畢雯珺一開場就成為「最慘男主」，前四集不只三度挨巴掌，還兩度喬裝成女子登場，觀眾笑說「這部戲追到我每天都想關心他今天又被打了沒！」

▲《珠玉在側》由畢雯珺、徐璐主演。（圖／龍華偶像台提供）

畢雯珺飾演的裴沛為了嚇跑新來的丫鬟單單（徐璐飾），扮鬼臉未果反遭賞一巴掌；想使出美男計迷惑單單，結果對方一個踉蹌跌進他懷裡，順手又給了他一巴掌；逃命時兩人躲在角落，單單誤以為裴沛上下其手，再送上一掌，沒想到真相只是有隻鵝路過。徐璐笑說「這是我打戲最多的一齣戲，是打人巴掌的打戲！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《珠玉在側》由畢雯珺、徐璐主演。（圖／龍華偶像台提供）

而畢雯珺不只要挨打，還得犧牲形象搞笑扮女裝。第一次是在鬥玉大賽，臨時模特兒缺席，他被拱上台代打，竟意外成為全場焦點；第二次則是在他與女扮男裝的單單遭綁之際，敵人聽見女子聲音，他為了保護單單只得再度變聲假裝女子，沒想到竟被綁匪誤認為亡妻轉世，還被強行換裝。徐璐笑說「這個英雄救美的方式真的太另類！」

▲《珠玉在側》由畢雯珺、徐璐主演。（圖／龍華偶像台提供）

有趣的是，《珠玉在側》一改過去「女扮男裝沒人認得」的劇情荒謬設定，劇中裴沛為了讓單單行動方便，讓她男裝出門，結果一路上店家、路人都說「姑娘，要不要看看這款？」劇本不再硬演觀眾看不出的性別扮演，反而真誠調皮，更貼近現代觀眾的品味。

▲《珠玉在側》由畢雯珺、徐璐主演。（圖／龍華偶像台提供）

在拍戲片場也是笑聲不斷。有一場是裴沛替單單上藥，兩人手心應該要朝上，但畢雯珺順手讓徐璐的手搭在自己手背上，讓徐璐瞬間腦補畫面「我好像太皇太后欸！」畢雯珺立刻接話「那我是什麼？」引發現場哄堂大笑。

▲《珠玉在側》由畢雯珺、徐璐主演。（圖／龍華偶像台提供）

《珠玉在側》由畢雯珺與徐璐領銜主演，男團出身的畢雯珺飾演表面放蕩、實則聰明的雕刻天才「裴沛」，一心想振興家族玉器生意，卻屢遭命運戲弄；曾以《甄嬛傳》中甄嬛妹妹「玉嬈」一角走紅的徐璐，則飾演機靈膽大、毒舌嘴甜的小丫鬟「單單單」，從底層一路逆襲為掌櫃。

▲《珠玉在側》由畢雯珺、徐璐主演。（圖／龍華偶像台提供）

兩人從玉佩糾紛到並肩作戰，聯手破解「鳳冠失竊案」、「鬥玉大賽」等商戰與懸疑事件，並解救岌岌可危的家族事業，在笑鬧中逐漸累積深厚信任。兩人感情進展神速，第四集就確定戀愛關係，打破古偶劇拖戲常態。

▲《珠玉在側》由畢雯珺、徐璐主演。（圖／龍華偶像台提供）

開播以來口碑不斷，劇迷熱議「一集笑三次，還沒愛上男主就先心疼他被打」、「怎麼辦，我居然喜歡扮女生的男主」、「女主太聰明太可愛，男主居然越來越像搞笑藝人」，直呼「這對CP太有火花了！」



甜寵中帶點瘋、古裝裡藏點鬧，戀愛能夠談得爆笑又熱血，古裝甜寵輕喜劇《珠玉在側》6/27起，平日晚間八點，龍華偶像台MOD353全台首播。