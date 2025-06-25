蔡依林「只穿紅馬甲躺床」遭多手撫摸！　〈DIY〉破尺度畫面流出

記者蔡琛儀／台北報導

天后蔡依林（Jolin）將推出睽違6年的全新專輯《Pleasure》，第二波單曲〈DIY〉將於27日零點在全球數位音樂平台同步上線。〈DIY〉由Jolin親自作詞，以「身體」為命題，承襲首波〈Pleasure〉單曲對慾望的召喚，回應對自身內在的渴望。Jolin分享：「〈DIY〉是覺醒的引言，讓人察覺自己的身體喜歡如何被對待，因為現實裡，身體的訊號往往被忽視或扭曲，無論害羞或恐懼，都要誠實且勇敢地面對。」

▲蔡依林〈DIY〉單曲封面首次挑戰慾望氛圍破表的拍攝。（圖／凌時差音樂提供）

〈DIY〉深入探索「身體」與「慾望」的關聯，擺脫情愛束縛，勇敢表達內心渴望，單曲封面Jolin身著一襲爆乳鮮豔血紅馬甲，慵懶地躺在同樣充滿挑逗氛圍的鮮紅膠床上，而床底好幾雙急欲衝出的情慾之手，帶著無法抑制的張力，瞬間引爆視覺震撼，呼應了〈Pleasure〉MV中經典的「原罪之牆」上數雙象徵慾望的手，展現對慾望、美感與力量三者的詮釋，這也是她首次挑戰如此性感氛圍的拍攝，展現她再一次於作品中突破自我界限。

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Jolin更親自作詞，親筆寫下女性角度的慾望語言，靈感源於過去關於「慾望」多為男性觀點，因此她期望透過創作表達不同視角，讓人意識到自己身體的需求，並學會如何珍惜與聆聽這些需要，「在現實中，身體的訊號常被忽略或扭曲，無論害羞還是恐懼，都必須勇敢地誠實面對。」

▲蔡依林親自為〈DIY〉作詞。（圖／凌時差音樂提供）

歌詞的「把肯尼丟一邊」，更隱喻著身為女性的「芭比們」都要開始學會自愛，成為自己身體的主人。有如身為女性對自我再開發的序章，回歸與身體的對話。Jolin表示：「當你知道自己要什麼，就像把力量握在自己手中。」這首歌更是她在專輯裡最早完成的歌詞，旋律則與〈Pleasure〉創作人Richard Craker、英倫作曲家Jackson Dimiglio Wood共同完成，編曲則由陳星翰領軍新銳音樂團隊鄭人豪、Morrison Ma、CYH聯手打造，編曲多達34個版本，展現Jolin對作品的極致堅持與用心。