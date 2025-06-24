樂天已婚高層「愛泡林森北路酒店」！摟妹照外洩 爆3罪狀現況曝光

▲樂天高層川田喜則在擔任領隊期間，曾發生過啦啦隊欠薪等多起負面事件。（圖／翻攝自Rakuten Girls臉書／CTWANT提供，下同）



圖文／CTWANT

中職樂天桃猿棒球隊今年5月宣布人事異動，由台灣樂天棒球隊股份有限公司副董事長暨執行長牧野幸輝接任領隊一職，成為球團第4任領隊，而原任領隊、現為副董事長的川田喜則確定將於6月底調回日本。樂天球團曾表示，川田自2023年擔任領隊以來，推動營運改革、完成階段性任務，對球團貢獻良多。不過日前時報周刊CTWANT接獲爆料，川田任內風波頻傳，球隊戰績下滑、內部管理混亂。

其中前領隊浦韋青因與前部屬、樂天女孩前經紀人陳元凱，私下安排樂天女孩接商演牟利，涉犯背信等罪嫌遭起訴為由，被球團依違反工作規定遭開除。而浦韋青不服提起確認僱傭關係存在之訴，桃園地方法院判決，雙方僱傭關係仍存在，樂天球團應自去年2月6日起，至浦韋青復職前，按月給付薪資18萬3千元，若案件上訴，確切金額仍會變動。

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▲爆料者指稱川田任內風波頻傳，球隊戰績下滑、內部管理混亂。（圖／報系資料照）



此外，去年球團傳出啦啦隊欠薪，巫苡萱證實與工會合約問題有關。今年初又爆出人氣女孩被某工作人員刻意封殺不幫接工作，去詢問原因甚至遭嗆「少管閒事」，該名員工已於4月離職。2025年Rakuten Girls的個人桌曆薪資也遭拖欠，頻繁爭議導致士氣低落，不少女孩如Yuri陳洛心（舊名陳怡叡）、菲菲跳槽至味全龍，「紅副隊長」雅涵（現名禾羽）則轉至富邦悍將Fubon Angels。

今年樂天球團又開除廚師，找熱炒店外燴供餐或買便當來敷衍球員的餐點，每天的四菜一湯內肉食份量少的可憐，調味更是重油重鹹，某次還在其中發現多條不明塑膠片，完全不符合運動員的營養需求。不少球員私下抱怨伙食品質變差、影響身體狀況，「這樣真的很難專心打球」。

川田喜則任職期間雖然省了球員餐費，卻花了近千萬增建左外野新看台，結果觀眾不買單，平時幾乎都空著，成效遠不如預期。此外，爆料者更指稱川田喜則行銷策略方向不明，執行力薄弱，讓原本與球迷間有不錯連結的樂天球隊，這幾年感覺兩者明顯疏離，票房表現從聯盟前段班滑落如今的第四名，著實可惜。

▲本刊接獲爆料，川田先生工作之餘經常出入林森北路與中壢的日式酒店，與多位媽媽桑交好，（圖／讀者提供）



更令人側目的是，在日本已有家庭的川田先生常常出入林森北路與中壢的日式酒店，與多位媽媽桑交好，甚至動用球團資源安排日本酒店業者入場觀賽。先前中職多位球員因為出入德州撲克場所遭懲處，中職會長蔡其昌更表示，「不是工具問題，是場合及對象」。對比球員因出入娛樂場所遭批評，川田自身行為更顯雙重標準。

爆料者指出，川田的核心問題不僅在私德，而是管理能力嚴重失衡。他所主管的業務部成為資源集中重地，卻被內部嘲諷為「米蟲天堂」，人數膨脹至10多人，產出卻不成比例。樂天球團近年面臨經營困境與形象受損，而川田喜則的卸任與調職，或許正是內部重整的轉捩點。

對於樂天前領隊川田喜則先生任內風波不斷，還曾多次出入林森北路等聲色場所一事，本刊記者詢問樂天球團，至截稿前未獲得任何回應。

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