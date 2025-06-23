博恩昔暖心安慰！大動作切割賀瓏「他昨天才被告知」　兩人共患難成過往

記者孟育民／台北報導

薩泰爾娛樂今（23）日發出聲明宣布與喜劇演員賀瓏「理念不合」終止合約，為此他事後發聲回應解約，透露自己昨天被告知此事，同時也在文中坦承已故喜劇演員天殘是他的前女友。事實上，博恩在2018年和謝政豪成立「薩泰爾娛樂」，賀瓏當年應博恩邀請正式加入團隊，成為《博恩夜夜秀》的寫手與演員，並在第三季第二集擔任主持人從而與博恩正式簽約成為旗下藝人，兩人歷經許多風波，如今卻遭大動作切割，引發外界熱議。

▲博恩與賀瓏算是最佳拍檔。（圖／資料照／記者湯興漢攝）

賀瓏與博恩從2018年起攜手建立節目與團隊，並一起度過節目爭議與外界批評的風口浪尖。雖然賀瓏近年爭議不斷，包括龍Ｋ事件、提劉真辛龍傷痛往事，但博恩在2023還是將《博恩夜夜秀》主持權交由賀瓏，節目改名《賀瓏夜夜秀》，足見對他的信任有多大。

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先前賀瓏在節目中，因為王志安模仿及嘲諷陳俊翰律師，賀瓏未即時制止，引發網友批評歧視身障者。博恩受訪時透露，事件爆發當天剛好有進辦公室，看到賀瓏就有拍拍他的肩給他安慰，暖心說：「你沒有做錯太多事情！」用實際行動力挺員工。

▲賀瓏遭到薩泰爾切割。（圖／資料照／記者周宸亘攝）

如今賀瓏離開薩泰爾，網友反應兩極，也有不少人心疼他被切割，直呼：「為什麼要解決出問題的人，而不是去一起解決問題….，況且問題賀瓏也不大吧」、「第一次看到那麼簡短的聲明」、「好狠」、「果然有桃花劫」、「感覺背後還有更大的原因」、「博恩又要拍片了」。