艾瑞絲甩5公斤「瘦出細腰馬甲線」　揭沒食慾真相：好友過世太悲傷

記者王靖淳／綜合報導

網紅艾瑞絲平時會透過社群分享生活，今（23）日她就在限時動態公開一張與女粉絲的對話截圖，對方認為她的外型明顯消瘦，因此問她是否進行抽脂或積極健身。為此，艾瑞絲除了大方解答女粉絲，同時也透露自己瘦了5公斤。

▲艾瑞絲。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

透過艾瑞絲公開的對話可見到，女粉絲驚訝地表示「妳的腰變超細還有馬甲線！」對此，艾瑞絲坦言，自己非刻意瘦身，而是因好友過世帶來巨大打擊，讓她在心理與生理層面都受到衝擊，「我太過悲傷，沒食慾，自己一個人的時候，我不會有飢餓感，除非有人約我出去吃飯我才會吃。」她坦言，情緒低落導致體重下降，「瘦了只是附加價值而已。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲艾瑞絲瘦了。（圖／翻攝自Instagram／aries_8248）

艾瑞絲進一步解釋，雖然她持續運動，但目的並非減重，而是透過運動促進多巴胺分泌，幫助調節情緒。至於女粉絲關心她是否「瘦了一大圈」，艾瑞絲也坦白指出：「5公斤」，證實體重確實有變化。此外，該粉絲最後也送上關心與叮嚀「要好好保重喔！有空多吃飯，雖然吃不下」，讓艾瑞絲感到相當窩心，「不可能女粉絲都如此細心吧，雙向奔赴。」