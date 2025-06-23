獨家／澎湖海產店惹議！韓星尹到怡被罵到尷尬　「同行者是台灣女星」

記者吳睿慈／台北報導

南韓女星到怡過去曾是女團FANATICS，但團體目前暫停活動，她隨著台灣成員家儀一起來到台灣活動，過去曾接受《ETtoday》專訪，身為韓國人的她，很喜歡台灣文化，努力學中文，更創立了YouTube頻道介紹各地旅遊小吃風景，怎料，近日她前往澎湖遊玩，且她的同行旅伴家儀其實是台灣人，兩人遭到海鮮店老闆無禮對待，網友不捨她的遭遇、灌爆餐廳評論頁面，相關話題在台延燒。

▲家儀、到怡曾接受《ETtoday》專訪。（圖／記者黃克翔攝）



到怡曾接受《ETtoday》專訪，2022年自告奮勇跟著台灣成員家儀訪台，希望在台接到更多工作機會，畢業於東國大學演技系的她，在韓國也演過多達8部舞台劇，「比起唱歌，我對演技更有自信！」她透過演出累積許多寶貴經驗，「因為舞台劇是現場演出，比方說觀眾席如果手機響了，我的注意力就很容易被影響，但舞台劇沒辦法重錄，所以我也因此訓練了專注的集中力。」

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▲到怡從小就愛看華劇，因此愛上台灣文化。（圖／記者周宸亘攝）



到怡從小就愛看華劇，特別喜歡經典電影《甜蜜蜜》、《花樣年華》，當時戲劇《想見你》在韓爆紅，她更重溫了該部戲劇2次，家儀笑著爆料：「姐姐還帶了制服，要去台南拍照。」打算把《想見你》拍攝地點全都走一遍。親自來到台灣，到怡當下直呼「終於感受到專屬台灣的『感性』，我一抵達就傳照片給朋友看，朋友還回我『怎麼了嗎』。」對於台灣街道的喜愛溢於言表。

創立頻道3年多，到怡履行當年的承諾，努力拍攝關於台灣風景特色的旅遊影片，怎料，近日與家儀前往澎湖，卻遭到一間海鮮店餐廳老闆無禮對待，男方先是沒禮貌地問「妳北韓還是南韓人？南韓跟台灣是交好的，不然我理你們幹嘛？」、「到底是有沒有腦筋啊」，使得她尷尬不已。

▼▲尹到怡到澎湖吃海產遇到無禮老闆，同行者其實是在韓發展的台灣女星家儀。（圖／翻攝自尹到怡YT）



到怡當下就表示「我想回家了」，就連本身是台灣人的家儀也面有難色表示「我以為一開始是在開玩笑，但漸漸⋯。」兩人對於老闆的態度感到訝異，影片上傳後引起全台網友關注，澎湖縣長陳光復發文道歉，希望尹到怡能再給澎湖一次機會，「誠摯的邀請尹到怡小姐，重新感受一次屬於澎湖的溫暖與熱情。」