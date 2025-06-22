Dora不甩當富商小三風波！樂天七月班表「直接被消失」　球團揭原因

記者孟育民／台北報導

「樂天女孩」Dora（洪葳）被影射介入富商婚姻，甚至還懷孕墮胎，隨著判決書被挖，她已經將近一個月的時間沒有公開露面，不過一連兩天都在IG發布限動，似乎不甩外界流言蜚語。近日，樂天七月班表也曝光，Dora直接整個消失，讓粉絲直呼：「有需要休養那麼久？」對此，球團也做出回應。

▲Dora班表七月直接消失。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）

樂天七月班表曝光，岱縈依舊榮登全勤王，事實上她六月就有連續12日的出勤記錄，對於高強度班表，也笑說：「原因很簡單啊！因為我夠能撐、我夠熱愛。」更堅定地說：「當我身為啦啦隊的時候，站上場應援就是使命，這樣的累，會讓人覺得活著很有意義。」

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▲岱縈再度榮登全勤王。（圖／樂天桃猿提供）

不過，深陷風波的Dora繼六月都臨時找代班，如今七月整個被消失，球場上恐不再看見她的身影，引發外界熱議。對此球團回應：「因工作規劃關係，小葳葳7月份暫無排班。」

▲Dora深陷風波至今都不發聲 。（圖／翻攝自Facebook／Dora.是小葳葳呀～）

另外，有眼尖的粉絲發現「樂天三本柱」竟然只剩下兩位現身，河智媛不見蹤影。河智媛則送上超可愛的手繪插圖，甜笑透露：「其實有一個三本柱的秘密行動，正在計劃中，七月都在規劃這件事情，希望能得到球迷的支持，所以都在跟經紀公司溝通，希望能夠支持她的想法。」