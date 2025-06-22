獨／《與惡2》精神科醫院取景「拍攝細節」曝光！黃鐙輝患病PTT熱議

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離 II》播出後，引起許多網友追劇風潮並引起熱烈討論，昨（21）日晚間播出5、6集，劇情回顧到10年前，揭開這一季兩位殺人兇手黃鐙輝與劉子銓的背景故事，這兩集有許多醫院的場景，大部分在位於台南的「嘉南療養院」取景，該醫院是南部知名的精神專科醫院。

▲《我們與惡的距離 II》最新劇情再度掀起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／我們與惡的距離 The World Between Us）

《我們與惡的距離 II》最新兩集播出後，依舊掀起網友熱烈討論，在PTT的台灣戲劇版依舊引爆熱議，劇情揭開一一揭開兩位殺人犯的悲劇背景。其中，黃鐙輝因為生意失敗罹患精神疾病，離家數日被發現住在地下街當街友，幸好身邊有著理解他的家人，老婆謝欣穎與母親陸弈靜都陪在身旁。

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▲《我們與惡的距離 II》最新劇情再度掀起網友熱議。（圖／翻攝自Facebook／我們與惡的距離 The World Between Us）

黃鐙輝先前在採訪中提到，在《我們與惡的距離 II》中飾演罹患思覺失調症的「羅自強」，他為了更貼近角色，甚至提出想要到嘉南療養院住院的想法，雖然最後無法成真，但他在戲裡患病之後的茫然眼神也獲得許多網友讚賞「演得好好」、「看著黃鐙輝就好想哭」。

▲黃鐙輝在《我們與惡的距離 II》罹患思覺失調症。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可）

據曾在嘉南療養院擔任護理師的C小姐透露，黃鐙輝雖然在戲裡發病時相當暴躁，但私底下的他相當親切，雖然與現場護理師沒有過多的互動，但仍能感受得到他過人的親和力；而周渝民在醫院擔任精神科醫師，也在嘉南療養院有許多拍攝，護理師中有不少他的粉絲，為了不打擾拍攝，C小姐笑說「同事們只能遠觀，或是跑去二樓偷看」。

▲《我們與惡的距離 II》有許多場景在嘉南療養院取景。（圖／翻攝自Facebook／我們與惡的距離 The World Between Us）

不僅如此，C小姐也分享《我們與惡的距離 II》演員相當可愛，離開前還在病房的佈告欄上簽名，只是字跡太過隨性，看不出是哪一位演員的簽名，被問到同事之前人氣最高的周渝民，她也透露「下班時有偷偷看他拍戲，但因為被工作人員包圍，可惜要不到簽名」。