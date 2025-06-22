李濬榮來台爬山不夠！　「入伍前見台粉」驚喜宣布7／27見面會

記者吳睿慈／台北報導

南韓全能藝人李濬榮（Lee Jun-young）日前在《苦盡柑來遇見你》中飾演溫柔媽寶男友朴英凡，打開超高人氣，他近來接下台灣綜藝《細細山路私密達》拍攝，預計探訪各地特色風景，也將在7月27日晚間於台北 CLAPPER STUDIO舉辦個人粉絲見面會「2025 Lee Jun-young FAN MEETING IN Taipei」，入伍前與台灣粉絲近距離交流。

▲李濬榮首度以個人身份在台舉辦見面會 。（圖／SHOWOFFICE提供）



李濬出道逾10年，2014年以藝名Jun加入男團U-KISS出道，2017年透過選秀節目《The Unit》成為限定團UNB主唱。他橫跨音樂、戲劇與舞台劇領域，近年戲劇表現大受好評，包括《苦盡柑來遇見你》中飾演溫柔媽寶男友朴英凡、《弱美男英雄 Class 2》中詮釋情緒層次豐富的金成帝，展現強烈戲劇張力與變臉實力。

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近期主演話題韓劇《24小時健身俱樂部》的李濬榮，飾演出身瘦弱、逆轉人生成為健身房館長的都賢重，展現從外型到內心的成長轉變。他自然流暢的演技與溫暖風格備受觀眾青睞，劇中與女主角展開一段療癒又搞笑的愛情故事，也再次證明他在角色詮釋上的多元實力。

▲李濬榮入伍前來台見粉絲 。（圖／SHOWOFFICE提供）



除了演員身分，李濬榮亦以畫家名「준0（JUN-zero）」活躍藝壇，不僅舉辦畫展，更親繪個人專輯封面。近期他也參與客家電視實境行旅節目《細細山路私密達》拍攝，與金荷娜、南優鉉共遊台灣。他笑稱首次來台心情緊張，並分享：「已經喝到珍珠奶茶了，也很期待牛肉麵和水餃！」展現對台灣的濃厚興趣與親和力。

見面會活動票價為全區4880元與愛心席2440元，活動門票將於7月5日午1點透過遠大售票系統平台及全台7-ELEVEN ibon機台開賣。