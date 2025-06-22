台導演美國電影碩士畢業！黑白新片製作4年　橫掃國際影展奪3大獎

記者黃庠棻／台北報導

新人導演陳詠清自編自導的首部長篇電影《女孩白日夢》，集結新生代演員鄧筠熹、尤柏耘、鄭景文、古峰共同演出，是一部打破傳統敘事結構的實驗性黑白劇情片，捕捉年輕創作者在追夢過程中的掙扎與堅持。

▲《女孩白日夢》是導演陳詠清首部長篇電影。（圖／原創娛樂提供）

2020年自國外返台後，導演陳詠清旁聽大學中文系課程，從與學生的交流中，看見年輕人對未來的迷惘與不安，也重新映照自己作為創作者的心境。她表示「這不是一部娛樂片，也不是勵志故事，而是一部純粹講述追夢過程的電影，記錄當下的狀態。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《女孩白日夢》是導演陳詠清首部長篇電影。（圖／原創娛樂提供）

全片以黑白影像呈現，聚焦對當下情緒的觀察與記錄。導演陳詠清於拍攝前完成劇本大綱，並根據演員特質與現場氛圍，細緻調整角色語氣與台詞，讓表演更貼近人物狀態。拍攝團隊精簡，由導演親自拍攝、透過平板確認構圖後再以手機實拍，展現靈活而高效的創作模式。從勘景、拍攝到後製歷時四年完成，貫徹「以預算為基礎、靈感為引導」的創作理念。

▲《女孩白日夢》是導演陳詠清首部長篇電影。（圖／原創娛樂提供）

本片集結四位潛力新星，包含在《流麻溝十五號》中演技深獲好評的鄧筠熹；以《洞兩洞六》入圍金馬最佳劇情短片的古峰；橫跨舞台、影視、音樂劇的鄭景文；以及在金穗與國際影展屢獲佳績的尤柏耘。四人分別於片中飾演小說家、導演、畫家與攝影師等角色，共同詮釋創作路上的徬徨與選擇。

▲《女孩白日夢》是導演陳詠清首部長篇電影。（圖／原創娛樂提供）

《女孩白日夢》不講述成功，而是聚焦在那段摸索、反覆懷疑又不願放棄的過程。電影描繪立志成為小說家的陳莉莉，在畢業前夕努力克服拖延、完成小說創作，直面現實與夢想的拉扯，呈現出每個創作者熟悉的內在掙扎。





▲《女孩白日夢》是導演陳詠清首部長篇電影。（圖／原創娛樂提供）

本片自國際首映以來表現亮眼，榮獲「英國格洛斯特獨立電影節」最佳劇情長片，以及「瑞典呂勒奧國際電影節」最佳首部長片與最佳首部導演獎，並入選「美國卡爾弗城電影節」，於洛杉磯正式放映。

▲《女孩白日夢》是導演陳詠清首部長篇電影。（圖／原創娛樂提供）

導演陳詠清畢業於美國密西根州立大學，並取得帕薩迪納藝術中心設計學院電影碩士學位，曾以《田蜜蜜的夏天》、《阿蕾的包子夢》、《小紅的筆記本》等作品獲多項國際影展肯定。《女孩白日夢》由原創娛樂發行，將於6月27日限定上映。