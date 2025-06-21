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潘綱大《河鰻》全裸！焚化廠拍攝「味道比廚餘濃」　潘親御發小卡做國民外交

記者蕭采薇／台北報導

電影《河鰻》21日在台北電影節舉辦台灣首映，導演朱駿騰，演員潘綱大、柯泯薰、潘親御、陳季霞特別現身，分享拍攝點滴。男主角潘綱大除有全裸戲，另外有進到焚化廠拍攝，其中一幕和潘親御吃便當，兩人直呼：「味道太衝擊了！」

▲潘綱大、柯泯薰、潘親御、陳季霞出席北影《河鰻》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）潘綱大、柯泯薰、潘親御、陳季霞出席北影《河鰻》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

電影之前入圍柏林影展新競賽單元「視角」，今終於在台灣首映，導演坦言：「我超緊張，有點近鄉情怯，畢竟準備很久終於回台灣見面，可能有點患得患失。」柯泯薰透露，柏林影展的觀眾幾受度很高，會好奇很多放進去的符號有什麼象徵意義。

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潘綱大笑說每天被潘親御拉出門閒晃，潘親御更親自準備宜蘭雪花餅加上有照片的自介小卡當伴手禮，在柏林影展期間發給現場的國外貴賓，他笑說：「最後還沒發完，我還發給回程班機上的乘客。」

▲潘綱大、柯泯薰出席北影《河鰻》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）潘綱大、柯泯薰在《河鰻》碰撞出情感與命運的漣漪。（圖／記者林敬旻攝）

潘綱大飾演詮釋被困於邊陲現實的青年角色，內斂中帶著爆發力，一舉入圍台北電影獎最佳男主角，潘綱大今回憶在焚化廠拍攝的戲，形容現場有各種味道混雜，操作機爪的時候，還看到動物在裡面，儼然是一種生態系。他和潘親御有場焚化廠吃便當的戲，潘親御說：「那味道真的好衝擊，比廚餘還要濃！」

潘綱大片中另一大挑戰是全裸沾滿泥濘水，他透露有一場是在島頭公園潮間帶拍攝，因為當地是觀光區，遊客不可能清場，「我要全裸狀態，就把褲子脫了，平常沒有什麼聊天的燈光組的大哥，立刻用四個遮光板幫我團團遮住，其實很感動！」

▲潘綱大、柯泯薰、潘親御、陳季霞出席北影《河鰻》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲（左起）潘綱大、柯泯薰、導演朱駿騰、潘親御、陳季霞出席北影《河鰻》記者會。（圖／記者林敬旻攝）

音樂人柯泯薰唱而優則演，飾演來神祕女子。首次參與電影拍攝，柯泯薰分享：「有一秒入戲的感覺，做音樂的時候大家都說我是仙女，拍電影很入世，來到人間的感覺。」導演朱駿騰則透露，選角彷彿天註定，「我某天開著YouTube就睡著，起來後剛好就是在放柯泯薰的MV。」

《河鰻》今年代表台灣入選北影國際新導演競賽，角逐大獎，也入圍了台北電影獎最佳聲音設計、最佳造型設計、最佳美術設計、最佳配樂、最佳攝影、最佳男主角6項大獎。台北電影節將於6月20日至7月5日舉行，7月5日台北電影節頒獎典禮將由華視主頻12台全程LIVE轉播。

 

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