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「IU前男友」李濬榮4年前追酒駕犯　「幫警抓人」緊跟1小時：不如撞到我比較好

記者吳睿慈／綜合報導

南韓演員李濬榮以偶像團體U-KISS出道，近期以《苦盡柑來遇見你》裡「IU前男友」英凡打開知名度。他2021年曾協助警方抓到一名酒駕司機，近日出演網路節目談起當下心情，原以為是「疲勞駕駛」，後來才發現竟是酒駕，成功抓到對方。而他後來獲頒「勇敢市民」，但他婉拒領獎，原因曝光再度讓粉絲佩服不已。

▲▼ 「IU前男友」李濬榮4年前追酒駕犯　「幫警抓人」：不如撞到我好點。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼李濬榮談到4年前幫忙警察追酒駕犯，他心想「與其撞到別人，不如撞到我好點」，才一直跟下去。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼ 李濬榮談到4年前幫忙警察追酒駕犯，他心想「與其撞到別人，不如撞到我好點」。（圖／翻攝自YouTube）

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李濬榮2021年8月在返家途中，因看見前方車輛2次險撞到高速公路旁的圍欄，他原以為是「疲勞駕駛」，於是不斷閃燈提醒前方車輛，同時打給警方告知狀況，對方請他「能否跟著前方駕駛」，原本打算回家了，但害怕該名駕駛撞到別人，於是他心想「我跟著跟著也覺得有點害怕了，但與其撞到別人，還不如就撞到我比較好一點」。

就這樣追了1個小時，李濬榮一路從建大、往十里最後到弘大才抓到人，警方到場處理後續事宜，他的英勇事蹟後來被韓媒報導曝光，「偶像抓到酒駕犯」引起韓網高度關注。

▲▼ 「IU前男友」李濬榮4年前追酒駕犯　「幫警抓人」：不如撞到我好點。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼李濬榮追了1小時才抓到酒駕犯。（圖／翻攝自YouTube）

▲▼李濬榮追了1小時才抓到酒駕犯。（圖／翻攝自YouTube）

李濬榮透露，當時警方本來要頒發勇敢市民獎，但他婉拒了，「我本來就不是為了得獎，勇敢的市民很多，因為『勇敢市民』而打開知名度，我覺得沒那麼帥氣。」想法獲得讚賞，李濬榮過去英勇事蹟再次被提及，被粉絲稱讚「聽完故事覺得他更帥了」。

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