直擊／王奕翔終於帶＆TEAM回家！　寵溺認「在台灣藝名消失」：我回來了

記者吳睿慈／台北報導

日本人氣男團&TEAM由HYBE所打造，透過選秀節目出道，他們2024年曾來台灣參加拼盤，時隔1年，首度舉辦台灣專場，20日在南港展覽館與5000名粉絲同歡。台灣成員王奕翔（NICHOLAS）帶著成員回家鄉開唱，他以主場之姿回到台灣，以特別的方式自我介紹：「今天給你們一點特別待遇，既然你們不喜歡叫我藝名，我數3、2、1，你們一起喊！」台下大喊「王奕翔」，他回應：「台北我回來了。」

▲王奕翔首度把成員帶回台灣開專場。（圖／記者李毓康攝）



&TEAM於2022年出道，台灣成員王奕翔過去因不小心在節目上飆髒話，過於親切的語氣，獲得大批台灣粉絲喜愛，他20日終於帶著團體回到台灣舉辦專場，成員相當給力，每個人都秀出一句中文，K開場時更用「打給好（大家好）」、「甲飽沒（吃飽沒）」打招呼，MAKI自我介紹「我是帥哥忙內Maki，真開心見到你們」，TAKI則自稱「我是奇奇怪怪TAKI，請抱抱我」，講得非常道地，K興奮自爆：「因為全都是王爸爸教我們的！」王奕翔幽默回答：「到時候出事不要怪我！」

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王奕翔以藝名「NICHOLAS」在日活動，但台灣歌迷幾乎都叫他本名，於是他幽默自虧「今天給你們一點特別待遇，既然你們不喜歡叫我藝名，我數3、2、1，你們一起喊」，全場5千名觀眾大喊「王奕翔」，他接著大喊「台北我回來了！」

▲▼王奕翔爸媽教了成員很多中文。（圖／記者李毓康攝）



觀眾給予熱烈歡呼聲，K大讚「大家好熱情，多虧了NICHOLAS，去年我們去高雄，今年終於來到NICHOLAS的故鄉台北，心情如何？」NICHOLAS幽默回應「王奕翔同學現在非常緊張」，TAKI承諾「今天會讓大家快快樂樂回去，也會讓王奕翔幸福地回去」。

▲NICHOLAS回到台灣開唱，成員每講兩句就提到他。（圖／記者李毓康攝）



&TEAM聊到演唱會主題，隊長EJ再度又cue到台灣成員NICHOLAS詢問感想，只見NICHOLAS笑了一下，他接著回答：「王奕翔同學覺得熱血沸騰，繼續下一個舞台，你們準播好了嗎？」為了炒熱演唱會氣氛，他大喊「尖叫聲」，但也許是太緊張，他用力過度意外破音，模樣頗可愛。