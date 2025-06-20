訪問／退伍軍人回歸當偶像！TEEN TOP創造染白金髮　被讚「像朴敘俊」害羞笑

記者吳睿慈／台北報導

南韓二代團TEEN TOP迎來最後一位老么創造退伍，他週末將在台灣舉辦見面會，20日在台接受台灣媒體訪問，以熱騰騰的退役軍人身份受訪，他染成一頭白金髮亮相，承認想要做點改變，「為了要來台灣（染頭髮），打算維持這個顏色一陣子，回去後因為有行程要跑會換髮色」，新造型獲得現場記者稱讚「長得像朴敘俊」，他則害羞大笑，並回答：「說我像演員朴敘俊，我會每天每天都很開心，因為大家這麼認為，所以我會更努力活動。」

▲TEEN TOP創造全新造型染白金髮現身。（圖／FU Entertainment、DJB提供）



創造甫退伍就來到台灣與粉絲見面，20日先行在台接受訪問，他以一頭全新的白金髮現身，預告正在準備個人活動以及TEEN TOP回歸專輯，「我們開了很多會議，15週年的企劃有些行程是已經敲下來，不會是短暫的見面，會跟很多人一起度過、長時間跟大家見面，成員對於專輯有很多討論，不久後就要隊內投票新歌了，要進入準備的階段。」

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身為隊內老么，創造到了軍隊裡卻變成「大哥」，他也因此變得很成熟，「最大的改變是心境上更游刃有餘，變得比較冷靜、不那麼容易生氣，跟年紀差很多的同梯弟弟相處，要照顧年紀比較小的弟弟，在軍隊裡的想法也變得比較深層，性格上就比較少覺得煩躁，弟弟們會找我煩惱商談，我覺得讓我變得比較成熟。」

▲TEEN TOP創造當兵後生活作息變得比較規律。（圖／FU Entertainment、DJB提供）



生活作息也因此改變，創造入伍前會熬夜，但現在早上約6、7點起床，晚上11點前就會睡了，努力維持好的生活習慣，而他以台灣年齡來算是29歲，是否有逢9必衰的感觸？他笑喊：「但我是只要一點誘因就會覺得壓力大的性格，所以平時就覺得任何事情都壓力很多。」身為焦慮型人格，比方說隔天一早6點有行程，他會在凌晨4點調好鬧鐘，10分鐘鬧一次，「我給自己12次機會，如果12次都起不來，那我就是真的起不來了。」

▲TEEN TOP創造預告團體即將回歸。（圖／FU Entertainment、DJB提供）



創造經常與成員膩在一起，他也自虧「哥哥們都覺得我很煩」，不久前Niel才剛創群組打算聚聚，「因為群組辦一辦就會有人退出、又會有人退出，所以就一直有新的群組」。退伍後即將首見粉絲，他透過發問喊話：「帶著變得更成熟的面貌站在粉絲面前，我內心很澎湃又激動，苦惱很久要準備什麼舞台，因為粉絲想要看到我在舞台上的表演，所以表演歌曲也準備了很多，還有有趣的遊戲環節，這次見面會不是最後一次，我想帶給粉絲意猶未盡的演出。」