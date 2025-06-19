《角頭－鬥陣欸》老大互撕！蔡振南不忍了自組「鐵三角」切割　火爆一觸即發

記者蕭采薇／台北報導

億萬IP電影《角頭》系列全新電影《角頭－鬥陣欸》，集結《角頭》全明星演員共同演出，揭開六大角頭「鬥陣欸」背後的人性角力與兄弟情義的暗潮洶湧，每句對白都話中有話、火藥味十足，對於飾演「東門幫」喜爺的喜翔在片中只顧利益、背棄兄弟，飾演「頂庄」勇桑的蔡振南不忍了，霸氣嗆聲：「我們三個心比較近，跟他『分得比較開』！」

▲飾演「頂庄」勇桑的蔡振南將與「北館」貴董（高捷飾）、「北城」哈達（太保飾）自組「鐵三角」。（圖／曼尼娛樂提供）

自從《角頭－鬥陣欸》宣布定檔之後，片名「鬥陣欸」到底是什麼意思，引發網友熱烈討論。監製張威縯在最新幕後花絮「鬥陣欸篇」當中直言：「什麼叫鬥陣欸？可能是知己，可能是讓你很開心的人。」不過「語氣」只要稍微不同，就會傳達出不同的涵意。

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導演姜瑞智補充：「在角頭世界裡，『鬥陣欸』有時是種稱呼，有時是關係的建立，有時卻成了『落眉角』（指找麻煩、挑釁）的手段。」正如同電影故事當中，角頭兄弟之間情義與利益交織，話中有話，語氣稍微一變，足以瞬間變成火爆場面。

▲飾演「東門幫」喜爺的喜翔，這次為了利益拋下情意。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－鬥陣欸》故事延續《角頭—大橋頭》，王陽明飾演的「大橋頭」Michael離開之後，北部角頭開始動搖，六大角頭巨頭昔日情誼撕裂，如今開始各自盤算、權謀鬥爭一觸即發。

喜翔飾演的「東門幫」仍不放棄都更大餅，虎視眈眈其他角頭的地盤，逼得「頂庄」勇桑、「北館」貴董、「北城」哈達自組「鐵三角」，彼此有一致的共識團結抵抗。

▲飾演「北城」哈達的太保，這次也將有精彩的演出。（圖／曼尼娛樂提供）

飾演「頂庄」勇桑的蔡振南表示：「勇桑、哈達跟貴董，這三個心比較近。」更直言與喜翔飾演的「東門幫」喜爺「分得比較開」。飾演「北館」貴董的高捷則點出衝突核心：「強勢的作風與行為，就有了一些衝突。」



花絮中提及「建案是幾百億的事情」，道盡兄弟間血淚與算計。喜翔飾演的「東門幫」喜爺在《角頭－鬥陣欸》為利益拋棄情義，冷淡地說：「情不能說服你，為了幫派、為了利益，我必須把這個情放下。」

▲飾演「大橋頭」KO桑的龍天翔，這次將再度回歸。（圖／曼尼娛樂提供）

飾演「大橋頭」KO桑的龍天翔談到都更與南北資源分配問題時，低調警告：「如果是喬不好的話，我們就是後面看著辦。」飾演「南霸天」海董的崔浩然一語中的：「在他的立場沒錯，在我的立場就扎耳（刺耳、聽了不太舒服）。」角頭巨頭兄弟間的恩怨情仇，「深水炸彈」已到一觸即發的邊緣，南北大戰即將開打。

▲首度加入《角頭》宇宙的崔浩然，這次在電影當中飾演「南霸天」的「海董」。（圖／曼尼娛樂提供）



這次《角頭－鬥陣欸》圍繞在六大角頭巨頭之間友情、利益的選擇，六位演技派巨星同框飆戲，展現台灣黑幫世界最真實、最震撼的權謀爭鬥。龍天翔直言很過癮，「整個場面熱絡又有震撼力！」

▲「北館」貴董這次將與「北城」哈達，兩大角頭老大將聯手合作。（圖／曼尼娛樂提供）

對於片中「鬥陣欸」之間的兄弟情感，每一個老大有不同的想法，蔡振南坦言：「分得很清楚，有恩必報、有仇必報。」崔浩然則說：「什麼叫兄弟？腦袋瓜揶在腰桿上！」複雜又難解的兄弟情義關係，高捷賣個關子說：「觀眾朋友去看戲之後會更清楚！」