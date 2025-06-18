米可白曬女友視角照放閃！　「餐廳甜蜜約會孫綻」全被拍

記者王靖淳／綜合報導

女星米可白和孫綻在去年8月大方認愛，但在今年4月傳出因「水電費」鬧分手，不過後來小倆口在社群上同框，破除分手傳言，今（18）日她更透過IG限動曬出女友視角照放閃，畫面曝光後再度掀起討論。

▲米可白（圖左）、孫綻交往中。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419、solarkingsean）



透過米可白在限動曬出的照片可見到，她與孫綻坐在一間餐廳內吃飯，畫面中孫綻身穿白色短袖上衣，一手拿著鉗子，一手拿著食物，當下似乎正在幫米可白剪螃蟹，剪好後再放進冰淇淋碗裡。為此，米可白忍不住納悶表示：「為何我的冰淇淋會有螃蟹，這是什麼組合？」

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▲米可白PO女友視角照。（圖／翻攝自Instagram／mimi00419）

事實上，米可白與孫綻因為合作戲劇《追分成功》擦出愛火，但在今年4月爆出分手，且爭吵導火線疑因女方忙著拍戲而逐漸疏離，雙方私下還為了房租、水電費而爭吵。對此，米可白當時透過經紀人回應《ETtoday星光雲》，強調「感情一直以來就都是順其自然，現在都好，謝謝大家的關心。 」如今兩人不時公開放閃，掀起外界討論及關注。