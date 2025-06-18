《進擊的巨人》音樂會3分鐘完售！　粉絲敲碗成功「10/22加場」售票日公開

記者蕭采薇／台北報導

全球巡演的《進擊的巨人》音樂會，將首度登上台北小巨蛋，10月23日首次開賣就引起搶購、好評如潮，短短3分鐘內全區完售。面對大量觀眾敲碗、紛紛向主辦單位許願加場，如今好消息正式公佈，主辦單位確認加開10月22日場次，讓錯過首輪購票的樂迷們有機會再度進場，一同加入這場聲光震撼之中。

▲《進擊的巨人》Beyond the Walls 世界巡演，台北站宣布加場。（圖／MNA牛耳藝術提供）



《進擊的巨人》世界巡演音樂會自開跑以來，已於美國、英國、德國、法國、韓國等地演出，場場獲得熱烈迴響。演出為官方唯一指定，邀請國際巡演御用歌手、頂尖音樂家所組成的搖滾 Live Band，並與交響樂團、合唱團共同演出，搭配大銀幕播放動畫精選片段，完整呈現澤野弘之與山本康太共同創作的經典原聲配樂。

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《進擊的巨人》- Beyond the Walls 世界巡演 - 隆重登台北小巨蛋，集結標誌性的原聲配樂與動畫片段放映，邀請觀眾走進被巨人肆虐的世界，重新體會角色在歷史殘酷下的掙扎與成長。此次台北場加演，不僅代表著粉絲們的熱情支持，也象徵作品至今仍持續燃燒的共鳴與影響力。

主辦單位也溫馨建議樂迷們提早完成會員認證程序，且每個會員帳號限購四張，6月26日中午12點，MNA售票網加演場開賣。