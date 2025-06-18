前經紀人債主「找吳怡霈討債」　本人無奈發聲：找到他拜託通知我

記者王靖淳／綜合報導

女星吳怡霈日前遭經紀人背叛，並公開發聲明指出工作室在進行內部帳務稽核時，發現帳務有落差，因此正式與對方終止合作關係，且立即啟動調查程序，消息曝光後掀起討論，最近更有債主到吳怡霈的臉書貼文底下留言，為此，她無奈發聲了。

▲吳怡霈。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）

透過吳怡霈社群最新貼文底下的留言可見到，有網友點名其前經紀人江小姐欠錢，並直接表示：「叫你的前經紀人江小姐快還錢。」對此，吳怡霈親自回應，語帶無奈地透露自己也是受害者，「我也很想叫他還我幾百萬！」更進一步向網友呼籲，若有江小姐的消息，務必協助提供，「找到他拜託通知我！」

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▲吳怡霈前經紀人債主到她臉書留言。（圖／翻攝自Facebook／吳怡霈Patty）

據了解，吳怡霈遭10年經紀人盜用名義騙代購錢，日前她在社群發文提到，金錢損失並非讓她最難過的，令她痛心的是信任瞬間崩解。她更透露，這次事件涉及AB合約、偽造文書、移花接木及謊報費用等行為，每發現一個事實就心痛一次，「甚至她不惜賠上我的名譽，去騙取外人的金錢，我人生沒有動過的念頭，我以為都是新聞裡才會發生的事，全部都發生了。」她更直言，對方的背叛對她造成極大的衝擊，但自己並不會因此被擊倒，反而視這次事件為人生的一次重要經驗。