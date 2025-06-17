艾成離世3年「王瞳親揭感情狀態」　曾崩潰：他死了我也不想活了

記者劉宜庭／綜合報導

2022年8月，藝人艾成離世，留給妻子王瞳一段未竟的愛情，也留下無限的哀痛與遺憾。如今相隔約3年時間，她在節目中接受主持人白家綺訪問，首度敞開心扉，談論從撕心裂肺的傷痛，到重新站起的過程。

王瞳回憶，2022年原是她與艾成事業與感情的高光時刻，兩人攜手度過低谷，艾成甚至傳訊向她懺悔過去的懶散，表達願意一起迎接新的挑戰。當年，他們原訂9月返回馬來西亞舉辦婚禮，也規劃整合台馬事業、更被邀請赴美見證。她說：「我們以為來日方長，結果人生無常。」

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▲王瞳3年前痛失丈夫艾成。（圖／翻攝自王瞳IG）

事發當天，王瞳人在拍戲途中接到電話，得知噩耗，幾乎崩潰。她形容自己躺在沙發上5天沒口渴感，第11天才能勉強進食，期間只靠詩歌支撐度過，「我終於懂什麼叫肝腸寸斷，心是真的會痛。」期間，師母每天陪伴她禱告，她曾對神哭問「為什麼」，之後也在信仰中找回力量，決定延續艾成生前堅持的傳福音。

走過痛苦低谷後，王瞳更懂得珍惜當下，甚至克服過去對唱歌的恐懼，以前唱歌會緊張到腋下濕，「以前我覺得唱歌是一件很丟臉的事情，因為我覺得我自己唱不好。」不過她如今轉念，「頂多就難聽而已嘛，也不會怎麼樣」，並且勇敢嘗試，不願再讓害怕拘束自己。

面對白家綺提問感情狀態，「妳還有勇氣再一次進到一段關係、進到一段婚姻裡？有期待嗎？」王瞳坦言：「其實我不會害怕欸，我反而覺得…順其自然，因為上帝那麼愛我，他一定會捨不得我這樣。」不過，她也提到，如今有信仰陪伴，「就算我真的必須要孤身一人的話，我也沒有關係。」

▲王瞳如今已經走出傷痛。（圖／翻攝自王瞳臉書）

王瞳也說：「我覺得如果上帝真的把那個人出現的話，我其實不是害怕感情，我反而是害怕我有沒有辦法經營好這段婚姻或是這段感情，因為我覺得我過去在跟艾成的那個關係當中，我沒有扮演到一個非常好的太太，因為我們都還在學習當中。」她反而擔心，自己是否能夠扮演好幫助者的角色，也在意對方是否能一同走信仰之路：「如果只是一般的男歡女愛，我不要。」

若真有下一段感情，王瞳表示：「他不一定要認識艾成，但我相信如果他是愛神的人，他一定會愛我心目中的一個艾成，因為艾成永遠都活在我的心裡面，他是沒有辦法被取代，不可能被挪去的。」

▲王瞳表示，艾成永遠都活在她的心裡。（圖／翻攝自王瞳臉書）



王瞳也曾有「他死了我也不想活了」的念頭，但她後來發現，「只要活著，就有機會、就有力量，就還有新的可能，繼續地活下去，我覺得是最勇敢的。」此外，她給處於低谷的觀眾建議，無須逼自己馬上好起來，而是感受自己當下的喜怒哀樂，「你不會白活，你不會白走這一遭，也許你正在低谷，或者是你真的覺得不知道該怎麼辦的時候，其實你已經走了好遠好遠了，你走的這條路其實都不會白費，然後你再回頭看，哇，原來你已經很棒了，你已經走了好長好長一段路。」

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