女星安排6歲女兒「和3歲弟一起上學」　網批重男輕女：對小孩不公平

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸女星朱丹在2017年與知名演員周一圍再婚，育有一女一子。她近日在節目中提到兒女上學的近況，沒想到竟引發「重男輕女」的爭議，遭指為了兒子，犧牲掉女兒的童年。

▲朱丹和周一圍育有一對兒女。（圖／翻攝自微博／朱丹）

朱丹在《愛的修學旅行》中透露，為了讓6歲的女兒方便照顧3歲的弟弟，她特意安排兒子提早就學，姊弟倆進入同一混齡班級。她表示，女兒在校期間會負責帶弟弟上學、餵弟弟吃飯，甚至幫忙教數學，「兩個感情太好了，黏一塊，就姐姐抱弟弟，真的有一種媽媽抱兒子那種感覺。」

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▲▼朱丹透露女兒很會照顧弟弟。（圖／翻攝自微博）

不過，朱丹的教育方式卻引發部分網友質疑，認為她要求女兒犧牲童年來照顧弟弟，不僅可能影響女兒的心理健康，還會對其未來的社交發展造成不良影響，「朱丹讓女兒留級」一詞也立刻登上微博熱搜榜。

也有人指出，朱丹僅說讓兒子提早上學，而且混齡班本就是3至6歲一個班，女兒應該是正常就學。且朱丹在節目片段中，也有提到現在都將重心放在女兒身上，因為怕女兒會吃醋，而弟弟也很聽姊姊的話。

事實上，朱丹先前在另一節目《五十公里桃花塢》中，也曾被觀眾批評「重男輕女」。當時在節目中，她將雞腿優先分配給兩位年輕男嘉賓，雞翅分給歐陽娣娣及資深藝人寧靜。當寧靜問朱丹是否「更愛男孩」時，朱丹坦承「有一點」，並用「異性相吸」來解釋自己對兒子的偏愛，言行引網友不滿。

▲朱丹先前就曾因分雞腿事件引發爭議。（圖／翻攝自微博）