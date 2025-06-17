NewJeans抗告遭駁「仍禁止獨立活動」　首爾高院：解約不具正當理由

記者張筱涵／綜合報導

南韓女團NewJeans與所屬公司ADOR的合約糾紛持續延燒中，不過她們日前針對「禁止獨立活動」假處分所提出的異議抗告申請，今（17日）確定遭駁回，因此仍不能進行獨立活動。

▲NewJeans。（圖／翻攝自Instagram／newjeans_official）



綜合韓媒報導，根據南韓法律界6月17日透露，首爾高等法院民事第25-2部（黃炳夏、鄭鍾寬、李均龍部長法官）當天正式駁回了NewJeans成員針對「禁止獨立活動」假處分所提出的異議抗告申請。

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此前，NewJeans五位成員因不滿ADOR經營方針，單方面宣佈解除專屬合約，意圖脫離原公司進行獨立發展。然而ADOR隨即向法院申請假處分，要求禁止成員在未經公司同意下擅自簽署廣告或展開演藝活動，首爾中央地方法院今年3月已裁定支持ADOR的請求，認定解除合約並不具正當理由，並指出ADOR對成員出道與發展投入大量資源，一旦放任獨立活動恐將對公司造成難以回復的損失。

成員方不服原判而提出異議抗告，如今遭到高院再度駁回。法院重申，NewJeans成員在未獲ADOR事前批准的情況下，不得自行或透過第三方進行任何演藝活動。至於是否將向最高法院提出再抗告，目前尚未有明確消息。