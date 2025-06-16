朴寶劍要來了！首度造訪高雄「8月17站上高流」　門票搶票日看這裡

記者吳睿慈／台北報導

人氣男神朴寶劍近期靠著《苦盡柑來遇見你》橫掃收視與口碑雙冠，再創人氣高峰。他16日官宣即將在8月17日首度南下，帶著見面會巡演前往高雄流行音樂中心，親自跨海帶來問候「你好，我在高雄的朋友們，我是朴寶劍，我很興奮終於要來到高雄演出了，歡迎一起來看我，暑假見！」

▲朴寶劍8月首度造訪高雄。（圖／Live Nation Taiwan提供）



朴寶劍身為全方位發展藝人，從演技、唱歌、主持都難不倒他，在舞台上以溫暖動人的嗓音、親切的互動還有零負評實力演出而聞名，歷年粉絲見面會演出，口碑好評爆棚、場場感動無數萬粉絲。

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見面會《PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]》預計於7月開跑，包括橫濱、首爾、新加坡、曼谷以及8月17日首度於高雄流行音樂中心舉行，這次巡演將再次與粉絲攜手譜寫屬於彼此的珍貴回憶。

▲朴寶劍8月17日來到高雄，搶票日倒數。（圖／Live Nation Taiwan提供）



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