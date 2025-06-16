被南韓女神金泰希讚「驚人美貌」　陳美鳳認了有新歡…曝凍齡秘訣

記者黃庠棻／台北報導

台灣「最美歐巴桑」陳美鳳日前出現在攝影棚，滿滿行程讓她笑說「想到有『靠3』在，就覺得好幸福、好踏實！」即使忙碌，依舊展現她一貫的陽光笑容與從容氣質，讓現場工作人員都感受到滿滿的正能量。

▲陳美鳳近況曝光。（圖／民視提供）

談到多年來維持不變的凍齡外貌與樂觀心境，陳美鳳不藏私分享她的「幸福哲學」，表示「其實沒有什麼祕密，就是每天都過得踏實、對自己好一點。早睡早起、多喝水、保持運動習慣，還有，笑容和好心情是每天必備的保養品！」

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被問到此次拍攝造型驚艷眾人，陳美鳳謙虛地說「每一套造型我都很喜歡，因為它們展現不同的我。但我最喜歡的，是那種自在又自信的感覺。我一直覺得，真正讓造型發光的，除了專業的老師們的協助，還有一個好心情。」

▲陳美鳳近況曝光。（圖／民視提供）

而陳美鳳日前被南韓女神金泰希大讚有「驚人美貌」，面對「不老女神」的稱號，她笑說「說沒有壓力是假的，但更多的是一種提醒和鼓勵。像很多人也會把我的生活方式分享給家中長輩，讓我更有動力把健康快樂的生活態度，分享給大家。能給大家一點點正能量，就是最開心的事。」

而外界最關心的「戀情進度」，陳美鳳也笑著大方回應「最近真的有個讓我心動的『靠3』！」她幽默地說，這位「新歡」不是別人，而是一款讓她安心又充滿活力的保健食品，擁有三項國家級認證，讓她每次想到都覺得幸福又有精神。

▲陳美鳳近況曝光。（圖／民視提供）

陳美鳳分享「現在的生活很滿足，工作上能做自己喜歡的事，生活中也有一群愛我、支持我的人。至於感情，我相信一切順其自然。緣分該來的時候，自然會來。不管有沒有戀情，學會愛自己最重要。把自己照顧好，才有能力去愛別人。」

對於未來規劃，陳美鳳也提到最近跟著節目《美鳳有約》去出外景，甚至跟姊妹淘去旅行、充實自己「生活不一定要很快，慢一點，才能看見更多美好。現在的我，更享受與家人朋友的相處，也更珍惜每個當下的快樂。」