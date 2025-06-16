郁方腰痛掛急診！見白紙黑字「醫療崩壞正在發生」呼籲：多體諒醫護

記者陳芊秀／綜合報導

女星郁方近日在社群網站透露閃到腰，昨天（15）到醫院掛急診，目睹了醫療不足的現況。她16日發長文公開自己病痛的經歷，也呼籲大眾多體諒醫護人員。

▲郁方近日飽受腰痛纏身，更因此掛急診做檢查。（圖／翻攝自臉書）

郁方表示，上週日因陪妹妹打保齡球而忘記暖身，導致舊傷復發。從輕微疼痛開始，她一開始只有貼貼布，接著工作錄影，返家後又開始不舒服，以前閃掉腰的地方發現痛得不得了，便去做推拿，又去看西醫打消炎針，沒想到周四結束錄影工作後，晚上左腿前側開始酸麻，站不太起來， 站起來就痛，只能躺著冰敷，周五去看中醫針灸，打消炎針，周六掛骨科，被診斷椎間盤第四節有突出必須要加做MRI。

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▲郁方陪孩子打保齡球因此舊傷復發。（圖／翻攝自臉書）

而郁方周日掛急診加做MRI檢查，醫生告知是正常的椎間盤滑落範圍，目前應該沒有壓迫到神經，只是肌肉局部腫脹發炎損傷造成的酸痛腫麻，休息二周就會好。而她16日發現疼痛已經消失了90%，直呼「天啊！我的腿回來了！」而她昨日去急診，見到現場貼出白紙黑字公告「醫療崩壞正在發生，急診護理人力不足」，為此也發文呼籲：「大家都要有耐心，多多體諒醫護人員，也請大家好好注意身體健康坐姿要端正喔」。她文中也感謝藝人好友黃嘉千，賈永婕，高怡平幫忙提供醫療資源，也向協助自己的醫師致謝。

▲郁方掛急診看見白紙黑字公告「醫療崩壞正在發生，急診護理人力不足」。（圖／翻攝自臉書）

【郁方全文】

上個星期天，妹妹學校畢業班遊去打保齡球

自以為年輕，還教小孩怎麼正確的打保齡球

忘了 要先暖身

星期一腰椎有點疼痛，覺得是舊傷先貼點貼布

星期二工作錄影一整天都坐著

回家以後開始有點不舒服

星期三覺得不對，以前閃過腰的地方痛得不得了， 先去找了推拿師傅推拿，推拿師父說我已經幫你把淤沙推出來了，不用看西醫也不用去針灸

想想患部那麼痛，覺得不妥，下午還是去看個西醫打了一針消炎針

星期四又工作錄影了一整天坐了一整天

到了晚上左腿前側開始酸麻，站不太起來， 站起來就痛，只能躺著冰敷

星期五預防萬一先看辛中醫師幫我針灸，下午又去加打了消炎針，但是還沒有收到進步的感覺

（到底為什麼那麼心急？）

星期六！一大早先去掛了骨科照了X光，說是椎間盤第四節有突出必須要加做M R I，另外再安排時間



星期天趕快去北醫掛急診加做MRI

醫生說是正常的椎間盤滑落範圍，目前一度，應該沒有壓迫到神經

只是肌肉局部腫脹發炎損傷造成的酸痛腫麻，休息二周就會好



今天星期一！！！

今天起床竟然感覺疼痛消失了90%，只剩下一咪咪，感覺快好了！天啊！我的腿回來了

一連串的病痛折磨和不確定性及恐懼性

（最怕的是現在剛剛放暑假，正要帶小孩）

真的是人年紀到了不得不加強注意身體的健康

要感謝我的好姐妹們黃嘉千，賈永婕，高怡平，在第一時間幫我提供的所有醫療資源

感謝徐少克醫師，韓偉醫師，薛博仁醫師，中醫辛醫師，一路上幫忙支持

昨天去了急診處，才發現現在真的醫療資源不足，大家都要有耐心，多多體諒醫護人員

也請大家好好注意身體健康坐姿要端正喔

#徐少克醫師

#辛中醫

#韓偉醫師

#聖堤雅診所薛博仁醫師

愛你們唷