THE BOYZ鶴年無預警宣布暫停活動！　公告10句「4字原因」掀討論

記者張筱涵／綜合報導

人氣韓團THE BOYZ成員周鶴年今（16日）無預警宣布將暫時中斷活動。所屬公司One Hundred官方聲明中表示，他是因為「個人因素」暫時退出團體行程，未來動向也引發粉絲高度關注。

▲周鶴年暫停活動。（圖／翻攝自Instagram／_juhaknyeon_）



One Hundred今天突然發出聲明表示：「大家好，這裡是One Hundred。我們在此告知大家，THE BOYZ成員周鶴年因個人因素，將暫時中斷活動。對於這突如其來的消息，讓THE B各位感到憂心，我們深感抱歉，敬請大家多多諒解。今後也請大家繼續給予THE BOYZ許多支持與愛護，謝謝。」

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周鶴年出生於1999年，最初因參與2017年Mnet選秀節目《PRODUCE 101 第二季》獲得第19名而嶄露頭角，之後於同年12月以THE BOYZ成員正式出道，憑藉穩定的舞台表現與親切形象累積大批粉絲。除了音樂活動，他也曾於2022年主演電影《首爾怪談》，跨足戲劇圈展現多元才華。

今年3月，THE BOYZ推出正規三輯《Unexpected（出乎意料）》，周鶴年也積極參與宣傳活動，未料此次暫停消息傳出，讓粉絲相當震驚。網友們紛紛表示「公告感覺超沒誠意，最近都這樣嗎？」、「蛤，這是什麼……好擔心」、「鶴年發生什麼事了」、「不是吧，活動中斷了公告竟然就這樣」、「鶴年怎麼了……應該不是生病了吧」、「如果是私事的話，寫太多也反而怪怪的」。