林俊傑首爾場嘉賓是「大咖KPOP女偶像」！〈背對背擁抱〉被讚神仙合唱

記者劉宛欣／綜合報導

金曲歌王林俊傑上周一連兩天在台北大巨蛋舉辦「JJ20 FINAL LAP」世界巡迴演唱會，14、15日到了首爾站，現場驚喜不斷，南韓人氣女團i-dle的中國籍成員雨琦驚喜擔任特別嘉賓，與林俊傑合唱經典情歌〈背對背擁抱〉，還有雨琦的個人SOLO曲〈FREAK〉，氣氛嗨到最高點，兩人聲線一柔一剛，粉絲紛紛讚賞為「神仙合唱」。

▲林俊傑演唱會首爾場嘉賓是雨琦。（圖／翻攝自微博）

這次的合作之所以掀起熱議，有粉絲指出雨琦早在2023年，就曾表示〈背對背擁抱〉是她最愛的中文歌曲之一，當時還曾清唱該曲，片段並在網路爆紅。如今能與原唱林俊傑同台演出，不少人都認為她追星成功。演出結束後，「林俊傑演唱會嘉賓宋雨琦」、「林俊傑宋雨琦合唱」等相關關鍵字瞬間登上微博、抖音熱搜榜，合唱片段在短時間內播放量就突破千萬。

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▲兩人合唱片段衝上熱搜。（圖／翻攝自微博）

粉絲、網友紛紛敲碗之後能看到兩人的更多合作，留言表示「這是什麼夢幻聯動，看到林俊傑唱女團歌了」、「感謝天王邀請，還合唱了雨琦的solo曲〈Freak〉」、「宋雨琦唱的好穩」、「從未想過的組合」、「希望雨琦多唱中文歌」，討論非常地熱烈。

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