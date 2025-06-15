《與惡2》楊貴媚被PTT洗版「好噁心」　她早預料到：期待被罵！

記者黃庠棻／台北報導

台劇《我們與惡的距離 II》已於7日開播，，昨（14）日播出3、4集，故事主軸回到20年前，一次揭開主演群的愛恨情仇，包含周渝民與謝欣穎曾有過短暫的曖昧情愫、詹子萱父母雙亡的主因，再次掀起PTT台灣戲劇版上熱烈討論。

▲《我們與惡的距離 II》播出後討論度熱烈。（圖／CATCHPLAY+提供）

《我們與惡的距離 II》3、4集中，劇組使用好萊塢的「減齡特效」，將周渝民、薛仕凌、楊貴媚、于子育、謝欣穎帶回20年前，在鏡頭前可以清楚看到主演群的皮膚變得更加嫩滑，臉上皺紋也消失不少，讓許多影迷大讚「真的看得出區別」、「有了特效可以更入戲」。

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▲《我們與惡的距離 II》首映記者會時，談及拍攝時使用「減齡特效」。（圖／記者姜國輝攝）

最新劇情播出後，最受到觀眾討論的就是楊貴媚罕見在戲劇中使壞，她飾演的高張玉敏是一位要競選縣長的政治人物，雖然看似風光，但私底下的她經歷丈夫外遇，小三的女兒謝欣穎住進家中，為了達成政治利益，把謝欣穎「朝貢」給想要拉攏的陣營，導致對方遭到硬上性侵，最終造成無法挽回的傷害。

▲楊貴媚（右）在《我們與惡的距離 II》中使壞。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

楊貴媚難得演出城府深、心機重的反派，臉上的細微表情都讓大批影迷狂讚「媚姐真的壞透了」、「好少看到這樣的媚姐」、「高張玉敏（角色名）真的好噁」、「邪惡的嘴臉真的演得好好」、「媚姐肯定又要拿一座金鐘獎了」，成為3、4集播出後，討論度最高的話題。

▲楊貴媚成為《我們與惡的距離 II》3、4集播出後，討論度最高的角色。（圖／CATCHPLAY+、公視、大慕可可提供）

事實上，楊貴媚先前在首映記者會上，早就被問到「擔不擔心播出後，角色太壞會被觀眾罵」，她當時相當興奮地回道「如果有被罵，我會很開心」，代表觀眾看得很入戲，享受她真實的演出，還笑說「很期待被罵」，但也為角色緩頰「看到最後就會理解高張玉敏為什麼會這樣」，暗示了劇情後續的發展與角色背後的酸楚。

▲楊貴媚早就預料到自己的角色會被罵。（圖／記者周宸亘攝）