《看不見的國家》蔡英文、Janet「女總統」相挺　8年拍攝台灣民主轉型全紀錄

記者蕭采薇／台北報導

美國導演葛靜文以外國人視角，以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物，拍攝紀錄片《看不見的國家》（Invisible Nation），紀錄了台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，以及追求台灣人身分認同的發展的過程，這部電影更一次獲得三位「女總統」相挺。

▲《看不見的國家》導演葛靜文周末展開謝票行程，赴影城跟觀眾道謝。（圖／海鵬提供）

葛靜文的用心感動了無數台灣人，此行更有三位「女總統」相挺，包括曾在螢幕扮女總統的呂雪鳳、Janet，小英總統在上映當天於臉書上以真摯而動人的文字，邀請所有人進戲院觀看這部極具意義的紀錄片，讓葛靜文相當感激與感動。

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蔡英文在臉書上表示，「這不是一部關於我的紀錄片，而是一部關於台灣的紀錄片。它描繪了我們如何從一個曾經被忽視、被打壓的『看不見的國家』，一步一步走向世界的舞台。我們靠著對民主價值的堅持、對自由多元社會的珍惜，以及在科技與經濟實力上的努力與突破，讓世界終於開始看見台灣」。

▲蔡英文感謝導演葛靜文，拍出動人的 《看不見的國家》。（圖／海鵬提供）



她更在臉書提到費時8年、克服諸多挑戰與難關的導演葛靜文，「我要感謝導演葛靜文（Vanessa Hope）與她的團隊，拍出這樣一部動人的作品。她們讓台灣的故事，不再只是被遺忘的一角，而是被真實地記錄下來，傳遞出去，擺脫被忽略與掩蓋的宿命。這部片也讓更多人認識台灣，一個小小多山卻美麗而強韌的國家。」

▲《人選之人–造浪者》飾演女總統的呂雪鳳，力挺《看不見的國家》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

《看不見的國家》台灣首映會上有Netflix夯劇《人選之人–造浪者》飾演女總統的呂雪鳳加持，其實另一位在未演先轟動的台劇《零日攻擊》中同樣扮演女總統的謝怡芬（Janet）與葛靜文也有交集。上月在丹麥舉行的「2025哥本哈根民主高峰會」上，就上演著葛靜文與Janet、蔡英文三人同時出席並在異地相會的「魔幻時刻」。

葛靜文此番來台宣傳，也邀Janet在台再聚，Janet也熱情盡地主之誼，帶著她逛寧夏夜市當吃貨。她倆邊逛邊暢聊電影相關話題，聊到蔡英文時，葛靜文表示小英總統私下風趣、溫暖與從容，Janet 則笑著回憶小英總統曾以開玩笑口吻說：「Janet妳很幸運，妳不用競選就當上總統。」

▲《看不見的國家》導演葛靜文與Janet私約逛夜市。（圖／海鵬提供）

Janet好奇詢問葛靜文：「這是一則很難去述說的故事。故事其實一直就在那裡。但大家可能會對說這則故事猶豫不決，或可能會變得泛政治化。妳怎麼想出述說的觀點？」葛靜文回答：「真的很不容易，但我試著以外來者的視角，針對台灣『不被看見』的大方向、探究箇中原因與如何讓台灣被看見。」

她們踏進寧夏夜市沒多久，就被花生捲冰淇淋吸引目光，Janet更推薦添加香菜會讓口味更有層次。有趣的是，香菜濃烈的氣味連不少國人都敬謝不敏，葛靜文卻大呼：「我愛香菜！」

▲《看不見的國家》導演葛靜文與夫婿製片泰德，看見戲院看板十分高興。（圖／海鵬提供）



葛靜文也聊到自己1995到1996年間首度來到台灣還是學生時，住在永康街一帶，對於國際馳名的「鼎泰豐」小籠包超上癮，還說自己愛吃「豆芽菜」。但她的口味還是比較「老外」，對於內臟類、臭豆腐等食物不敢嘗試。與她同行的好萊塢名製片老公泰德霍普則充滿「吃貨精神」，大啖蚵仔煎、豬肝湯、豬血糕等在地美食，夫妻形成有趣對比，《看不見的國家》全台熱映中。