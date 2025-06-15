ETtoday新聞雲手機版ETtoday星光雲APP攝影棚租借新聞訂閱
Threads Line FB IG

星光快訊

EXO伯賢9月連續2天登台！
「5個方法」讓你一覺到天亮
五熊懷胎5月「孕肚暴風成長」
接收娛樂大小事！加入星光雲LINE好友⭐

熱門話題

吳宗憲 竹內有紀 蔡琴 蔡語芯 吳婉君 趙駿亞 周杰倫 楊謹華

《看不見的國家》蔡英文、Janet「女總統」相挺　8年拍攝台灣民主轉型全紀錄

記者蕭采薇／台北報導

美國導演葛靜文以外國人視角，以台灣首位女性總統蔡英文為核心人物，拍攝紀錄片《看不見的國家》（Invisible Nation），紀錄了台灣從威權體制走向民主轉型、性別平權、同婚合法化，以及追求台灣人身分認同的發展的過程，這部電影更一次獲得三位「女總統」相挺。

▲《看不見的國家》導演葛靜文與Janet私約逛夜市，蔡英文也致上感謝。（圖／海鵬提供）

▲《看不見的國家》導演葛靜文周末展開謝票行程，赴影城跟觀眾道謝。（圖／海鵬提供）

葛靜文的用心感動了無數台灣人，此行更有三位「女總統」相挺，包括曾在螢幕扮女總統的呂雪鳳、Janet，小英總統在上映當天於臉書上以真摯而動人的文字，邀請所有人進戲院觀看這部極具意義的紀錄片，讓葛靜文相當感激與感動。

[廣告]請繼續往下閱讀...

蔡英文在臉書上表示，「這不是一部關於我的紀錄片，而是一部關於台灣的紀錄片。它描繪了我們如何從一個曾經被忽視、被打壓的『看不見的國家』，一步一步走向世界的舞台。我們靠著對民主價值的堅持、對自由多元社會的珍惜，以及在科技與經濟實力上的努力與突破，讓世界終於開始看見台灣」。

▲《看不見的國家》導演葛靜文與Janet私約逛夜市，蔡英文也致上感謝。（圖／海鵬提供）

▲蔡英文感謝導演葛靜文，拍出動人的 《看不見的國家》。（圖／海鵬提供）
 
她更在臉書提到費時8年、克服諸多挑戰與難關的導演葛靜文，「我要感謝導演葛靜文（Vanessa Hope）與她的團隊，拍出這樣一部動人的作品。她們讓台灣的故事，不再只是被遺忘的一角，而是被真實地記錄下來，傳遞出去，擺脫被忽略與掩蓋的宿命。這部片也讓更多人認識台灣，一個小小多山卻美麗而強韌的國家。」

▲▼《看不見的國家》台灣上映記者會-呂雪鳳。（圖／記者周宸亘攝）

▲《人選之人–造浪者》飾演女總統的呂雪鳳，力挺《看不見的國家》首映會。（圖／記者周宸亘攝）

《看不見的國家》台灣首映會上有Netflix夯劇《人選之人–造浪者》飾演女總統的呂雪鳳加持，其實另一位在未演先轟動的台劇《零日攻擊》中同樣扮演女總統的謝怡芬（Janet）與葛靜文也有交集。上月在丹麥舉行的「2025哥本哈根民主高峰會」上，就上演著葛靜文與Janet、蔡英文三人同時出席並在異地相會的「魔幻時刻」。

葛靜文此番來台宣傳，也邀Janet在台再聚，Janet也熱情盡地主之誼，帶著她逛寧夏夜市當吃貨。她倆邊逛邊暢聊電影相關話題，聊到蔡英文時，葛靜文表示小英總統私下風趣、溫暖與從容，Janet 則笑著回憶小英總統曾以開玩笑口吻說：「Janet妳很幸運，妳不用競選就當上總統。」

▲《看不見的國家》導演葛靜文與Janet私約逛夜市，蔡英文也致上感謝。（圖／海鵬提供）

▲《看不見的國家》導演葛靜文與Janet私約逛夜市。（圖／海鵬提供）

Janet好奇詢問葛靜文：「這是一則很難去述說的故事。故事其實一直就在那裡。但大家可能會對說這則故事猶豫不決，或可能會變得泛政治化。妳怎麼想出述說的觀點？」葛靜文回答：「真的很不容易，但我試著以外來者的視角，針對台灣『不被看見』的大方向、探究箇中原因與如何讓台灣被看見。」

她們踏進寧夏夜市沒多久，就被花生捲冰淇淋吸引目光，Janet更推薦添加香菜會讓口味更有層次。有趣的是，香菜濃烈的氣味連不少國人都敬謝不敏，葛靜文卻大呼：「我愛香菜！」

▲《看不見的國家》導演葛靜文與Janet私約逛夜市，蔡英文也致上感謝。（圖／海鵬提供）

▲《看不見的國家》導演葛靜文與夫婿製片泰德，看見戲院看板十分高興。（圖／海鵬提供）
 
葛靜文也聊到自己1995到1996年間首度來到台灣還是學生時，住在永康街一帶，對於國際馳名的「鼎泰豐」小籠包超上癮，還說自己愛吃「豆芽菜」。但她的口味還是比較「老外」，對於內臟類、臭豆腐等食物不敢嘗試。與她同行的好萊塢名製片老公泰德霍普則充滿「吃貨精神」，大啖蚵仔煎、豬肝湯、豬血糕等在地美食，夫妻形成有趣對比，《看不見的國家》全台熱映中。

 

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]※

關鍵字

葛靜文看不見的國家呂雪鳳Janet蔡英文

推薦閱讀

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動

13小時前

白鹿認了身心疲憊「不再拍仙俠劇」！宣告：該退這賽道了　

白鹿認了身心疲憊「不再拍仙俠劇」！宣告：該退這賽道了　

13小時前

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道

90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道

18小時前

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰

筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰

6/13 22:10

快訊／才剃平頭陪父抗病魔　曹雅雯爸爸不幸癌逝：再也沒病痛

快訊／才剃平頭陪父抗病魔　曹雅雯爸爸不幸癌逝：再也沒病痛

11小時前

《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議

《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議

20小時前

胡文英親赴警局「怒提告毀謗」　直球對決圤智雨：法院見

胡文英親赴警局「怒提告毀謗」　直球對決圤智雨：法院見

7小時前

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！她崩潰：已多次報案 經紀人回應了

《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！她崩潰：已多次報案 經紀人回應了

23小時前

《一代女皇》潘迎紫齋戒閉關18天！　隔日禁食「瘦到掉褲頭」

《一代女皇》潘迎紫齋戒閉關18天！　隔日禁食「瘦到掉褲頭」

9小時前

館長遊中國狂讚嘆！　律師看傻「像鄉巴佬版誇誇超人」

館長遊中國狂讚嘆！　律師看傻「像鄉巴佬版誇誇超人」

10小時前

陳奕訂婚五分埔千金！文華東方低調文定　現場拋震撼彈「年底當爸」做人成功

陳奕訂婚五分埔千金！文華東方低調文定　現場拋震撼彈「年底當爸」做人成功

16小時前

陳明真結婚15年首唱老公歌！抱怨季中平「沒為我寫過一首」　錄音慘遭冷暴力

陳明真結婚15年首唱老公歌！抱怨季中平「沒為我寫過一首」　錄音慘遭冷暴力

9小時前

熱門影音

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜

楊謹華工作尪變「護花使者」 見他要出差不捨討親＞＜
楊謹華夫妻私下互動

楊謹華夫妻私下互動
李毓芬跳舞片

李毓芬跳舞片
記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童

記者「全英文問答」 侯佩岑神救場葉童
伊能靜曝光秦昊追求細節 試圖用「年齡差＋小孩」逼退他

伊能靜曝光秦昊追求細節 試圖用「年齡差＋小孩」逼退他
當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD

當李珠珢得知打者出局　一臉不敢相信XD
艾薇唱一半遇「蟲蟲危機」 嚇到尖叫..自嘲：是真唱XD

艾薇唱一半遇「蟲蟲危機」 嚇到尖叫..自嘲：是真唱XD
楊繡惠不擔心丟工作　「已做好退休準備」

楊繡惠不擔心丟工作　「已做好退休準備」
陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力

陳詩媛想生雙胞胎女兒　身分變王齊麟太太：非常有壓力
程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星

程瀟傳訊息給前男友　對方秒回..旁人暗示：太巨星
信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來

信在《臨江仙》客串　古裝差點認不出來
劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細

劉品言重訓「連晨翔在旁護妻」　「孕肚首曝光」小腿還是超細
梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

梓梓凍卵後變胖「胸圍變大E」　曝有關心Dora「不是啦啦隊都這樣」

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

侯佩岑挑戰唱跳「瘋到老師問號XD」　被隊友甩來甩去…尖叫軟腳了

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

謝盈萱認「稍微知道」劉品言懷孕　曾寶儀赴韓拜訪舒華喊：好心疼

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

45歲金泰希超仙登台「台灣越來越美」　想帶老公Rain來：看到我要打招呼喔！

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

劉品言、連晨翔宣布結婚懷孕！　3年前拍MV相識…婚宴喊卡原因曝

瀨戶環奈專訪

瀨戶環奈專訪

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

郭書瑤北檢開庭：管委會找不到人　聽閨蜜劉品言懷孕「認了早知情」

陳詩媛想生雙胞胎女兒　「太多王齊麟我會瘋掉XD」

陳詩媛想生雙胞胎女兒　「太多王齊麟我會瘋掉XD」

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

Dora約會富商照網瘋傳「經紀人冷回應」　獵豔名單扯17位啦啦隊…PS乖姐揭真相

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

伊能靜正面回應婚變傳聞！　慶秦昊47歲生日曝真實關係

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

聲樂老師點評范瑋琪「皺眉＋扶胸」　同情她「太緊張」：不知道經歷過什麼

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

許效舜曝有和威廉聊：他心臟有問題　Sandy聽老公像許光漢「一定被罵」XD

看更多

【原諒牠！】奴才被咬好生氣　愛貓床邊呼嚕伸毛手道歉

即時新聞

剛剛
剛剛
13分鐘前0

許光漢退役倒數！IG曬精壯身材照　意外曝「情侶裝」與章廣辰撞衫

20分鐘前0

《看不見的國家》蔡英文、Janet「女總統」相挺　8年拍攝台灣民主轉型全紀錄

32分鐘前1

紀錄片《春雨424》還原55年前「刺蔣案」　重塑民主抗爭史女性身影

7小時前98

胡文英親赴警局「怒提告毀謗」　直球對決圤智雨：法院見

8小時前24

柯震東自曝是香菜控！最愛香菜花生冰淇淋　粉絲擠爆送香菜蛋糕慶生

8小時前40

《終極》女星懷胎5月「孕肚暴風成長」　自拍嚇到：前天不長這樣

8小時前0

潛進帛琉遇黃金水母稀少！　温貞菱震驚曝內幕

9小時前83

《一代女皇》潘迎紫齋戒閉關18天！　隔日禁食「瘦到掉褲頭」

9小時前34

陳明真結婚15年首唱老公歌！抱怨季中平「沒為我寫過一首」　錄音慘遭冷暴力

9小時前34

《棒棒堂》男星被控跟騷發聲了！　「自己也笑了一下」

讀者迴響

熱門新聞

  1. 新娘親妹妹竟是aespa Karina！　「素雅西裝裙裝現婚禮」賓客看到本人暴動
    13小時前5619
  2. 白鹿認了身心疲憊「不再拍仙俠劇」！宣告：該退這賽道了　
    13小時前146
  3. 90歲日本最高齡AV女優！「私生活僅老公1人」夫逝守寡花光遺產出道
    18小時前3212
  4. 筋肉系AV女優啟動「瘋狂發片模式」！達人喊：準備好衛生紙應戰
    6/13 22:10309
  5. 快訊／才剃平頭陪父抗病魔　曹雅雯爸爸不幸癌逝：再也沒病痛
    11小時前166
  6. 《微微一笑很傾城》細看是恐怖故事？女主結局「被兒子嫌棄」惹議
    20小時前2
  7. 胡文英親赴警局「怒提告毀謗」　直球對決圤智雨：法院見
    7小時前188
  8. 《棒棒堂》男星遭控長期跟騷！她崩潰：已多次報案 經紀人回應了
    23小時前249
  9. 《一代女皇》潘迎紫齋戒閉關18天！　隔日禁食「瘦到掉褲頭」
    9小時前142
  10. 館長遊中國狂讚嘆！　律師看傻「像鄉巴佬版誇誇超人」
    10小時前3230
ETtoday星光雲

熱門快報

抽2025高雄啤酒音樂節門票

抽2025高雄啤酒音樂節門票

6/4-6/23 天天看新聞 送你【2025高雄啤酒音樂節】門票，SUPER JUNIOR-D&E、輝人、頌樂等你嗨！

壯年族群必補充的關鍵營養素

壯年族群必補充的關鍵營養素

「文里補習班」開課啦！開箱六件營養又美味的全家新品，一起為你的健康應援！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 廣告刊登/合作提案 客服信箱 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
熱門話題 回首頁 gototop 回上一頁
選單收合