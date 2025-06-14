陳奕訂婚五分埔千金！文華東方低調文定　現場拋震撼彈「年底當爸」做人成功

記者蕭采薇／台北報導

男星陳奕與「五分埔成衣千金」紀曦晨在文華東方酒店舉行文定儀式，席開三桌，只邀請雙方親友出席。在文定禮上陳奕還和親友們正式宣告年底當爸的消息，成為名副其實的「製『做』人」 。

▲陳奕與「五分埔成衣千金」紀曦晨在文華東方酒店舉行文定儀式。（圖／陳奕提供）

先前在求婚照中，外界猜測紀曦晨是否已經懷孕？但由於習俗問題，未滿三個月無法透漏紀曦晨懷孕的事，今天陳奕終於從他口中證實年底當爸的消息。陳奕說這幾個月真的很忙碌，除了本身製作的《男公館》開始進入後製期，同時兼顧珠寶事業，最重要還有老婆身孕的產檢，但是忙得非常開心和幸福。

[廣告]請繼續往下閱讀...

至於婚禮將在明年舉行。這次文定禮服陳奕和紀曦晨特別選了一套西式禮服和一套中式馬褂和旗袍出場，陳奕特別謝謝「林莉婚紗」和「將有囍氏」為他們這對新人贊助服裝。

▲陳奕與「五分埔成衣千金」紀曦晨文定，並宣布年底當爸。（圖／陳奕提供）

陳奕與紀曦晨二人於去年都以結婚為前提開始交往，在《男公館》開拍前，二人就訂下今年6月14日為文定之日；為何選擇這一天？陳奕說：「我和曦晨是在2024年3月14日在一起，我們每月的14號都會一起吃飯紀念。而6月又是一年的一半，所以我們就在今年初選定了6月14日訂婚。」

浪漫的陳奕也在5月27日紀曦晨生日這一天，設計了巧妙的求婚，讓原本以為只是在辦她的結婚Party，當陳奕拿出他親自設計的3.14克拉鑽戒時，紀曦晨感動落淚。

▲陳奕與紀曦晨舉行文定儀式，婚禮將訂在明年舉行。（圖／陳奕提供）

由於這次文定儀式以女方主辦為主，主要邀請的是女方親友，加上彼此最親密的家人們。雖然是小型儀式，但氣氛非常溫馨、有趣。陳奕特別說到：「曦晨的爸媽也給了我們很大的幫助。從喜餅試吃到宴會間的點心雞尾酒安排，甚至在我工作繁忙時，還代與主持人開會。而曦晨特別用心地參與每個細節，從傳統服飾挑選、宴會背板、進場音樂到我們兩人的進場小舞蹈，還設計了一本用積木組裝別出心裁的簽到簿，讓每位來賓都能「拼」出自己，成為我們回憶中獨一無二的一部分。｣

▲陳奕與紀曦晨舉行文定儀式，婚禮將訂在明年舉行。（圖／陳奕提供）

今天訂婚儀式遵循古禮，其中進行「壓茶甌」橋段，準新娘收回茶杯後，陳奕男方親友回贈紅包並說吉祥話，這時陳奕深情對著紀曦晨說：「我會努力讓妳一直幸福，一直開心，所有事都不用擔心，我愛你！」