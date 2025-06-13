曾沛慈揭傅孟柏私下真面目：跟原本想的不一樣

記者蔡琛儀／台北報導

曾沛慈推出新專輯《下週同樣時間》，由林宥嘉創作的新歌〈最後一次哭〉深受好評，MV邀來傅孟柏擔綱男主角，兩人飾演一對交往十年的情侶，也是他們首度合作，MV拍攝當天也是兩人第一次見面，傅孟柏笑說：「我來拍攝之前，我就有跟我的經紀人說，我覺得曾沛慈應該是一個好人，她的臉看起來就是個性很好，感覺是個善良的人。」實際相處之後也確實感受如此。

▲▼曾沛慈和傅孟柏首次合作歌曲〈最後一次哭〉。（圖／華研提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

曾沛慈則認為傅孟柏與她原先以為的樣子不太一樣，甚至直呼有「0跟100」的極端差別，「我原本以為他是個寡言、比較有距離感的人，但我今天遇到的他，我覺得是一個滿真實的人，然後很好笑！」認為對方是個幽默、可愛又專業的演員。

討論到吃飯吵架的劇情時，傅孟柏開玩笑對曾沛慈說：「妳朝地上丟蛤蜊，然後我就會浮起來，問妳丟的是金色的蛤蜊還是銀色的蛤蜊。」令曾沛慈十分無奈，也笑翻一旁的工作人員。見識到傅孟柏說笑話的功力，曾沛慈不禁喊話：「大家快找我們兩個一起演喜劇！」

談到〈最後一次哭〉的錄音經歷，曾沛慈形容「從來沒有一首歌讓我唱完全身發抖」。她透露那次並非情緒崩潰，而是歌曲中強烈的撕裂感與情緒能量，讓她唱完後當場顫抖不已，「我站在麥克風前只說了一句『怎麼辦？好感動喔！』就整個人抖到不行」，形容這是一種無法控制的身體反應。