鄧紫棋「6年沒收到版稅」！　宣布反擊痛哭：發現當下如雷轟頂

記者劉宜庭／綜合報導

鄧紫棋（G.E.M.）今（12日）透過社群平台正式發聲，宣佈推出全新重錄專輯，這不僅是她音樂歷程的重要里程碑，更象徵著她與過去六年官司糾纏的結束與重生。她表示，與前東家之間的官司糾紛長達6年之久，期間她未曾收到任何舊作的版稅，「6年版稅，一分沒有」，字句透露無奈與心痛。

▲鄧紫棋宣布重錄舊歌。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）

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而今，鄧紫棋在意外之間，發現一線生機，終於克服重重障礙，重新錄製自己的音樂作品，為那段被鎖住的創作人生開啟新的篇章。

鄧紫棋無奈表示：「我與前公司的官司，已經打了超過六年。而誰能想到，我已經超過六年沒收到自己舊歌的版稅了？沒錯，六年版稅，一分沒有。所以今天我很高興宣佈──我終於，重錄舊作了！」

至於為何是「終於」？為何自己的舊作，重錄也這麼難？鄧紫棋坦言：「15歲那年，一個基於信任的簽名，卻成了一把鎖，鎖死了我與自己的音樂「孩子」重逢的機會。往回走一步，我竟走了六年。希望所有聽我音樂的朋友，能支持這一張《 I AM GLORIA 》重錄專輯，支持一位創作者奮力地重新發出聲音，支持一位母親竭力地把「孩子」尋回身邊！這不是一個復仇的故事，而是一個死而復活、失而復得的故事！」

▼鄧紫棋聲明。（圖／翻攝自鄧紫棋臉書）