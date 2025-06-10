直擊修杰楷、蕭敬騰現蹤西門町！　轉戰YouTube出動演藝圈超強人脈

▲修杰楷（後排右）為拍攝頻道節目，邀來好友蕭敬騰（後排左）快閃西門町。（讀者提供）



圖文／鏡週刊

演藝圈難混，修杰楷近期斜槓身分多，除了退居幕後當製作人，轉戰影音平台，短短1個月就在YouTube頻道拿下7萬訂閱，短影音也多次破百萬人次點閱，成績比拍戲還亮眼；為了維持YouTube的人氣，日前他還被直擊帶著蕭敬騰一起入鏡做娃娃。

給人好爸爸暖男形象的修杰楷，一個月前推出影音頻道「修TIME」，展現私下調皮的一面；尤其他找老婆賈靜雯一起深入民間，接地氣的夫妻鬥嘴，突破160萬次點閱。日前有讀者目擊他邀請好友蕭敬騰，一起現身北市西門町體驗手做娃娃，也可看出修杰楷的友情資產無敵強大。

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▲修杰楷的頻道「修TIME」推出1個月已有7萬人訂閱。

人脈廣闊 找胡瓜班底

5月29日下午時分，西門町武昌街一帶，不是週末卻引發騷動，原來是蕭敬騰和修杰楷現身Dorry Bear DIY手作娃娃店，兩個大男生從挑娃娃到塞棉花，最後幫娃娃穿衣服，一路興致勃勃，顯得童心未泯；而娃娃店附近，原本是蕭敬騰5年前和股東砸1,500萬元投資的飲料店「署茗職茶At Tea」所在地。蕭敬騰身為賈靜雯女兒的乾爹，超有義氣，一起快閃出外景後，隔天就遠赴中國大陸銀川開演唱會。

▲5月29日下午，修杰楷（後排左）和蕭敬騰（後排右）現身台北市西門町手做娃娃店拍攝頻道節目。（讀者提供）

據悉，修杰楷找來胡瓜頻道「下面一位」的製播單位規劃，胡瓜的頻道推出一年已有36萬人訂閱，人氣頗高，甚至推出周邊商品。找到夢幻團隊已成功一半，再來就是修杰楷的人脈。他身邊有不少難兄難弟，除了第一集的陳柏霖是20多年老朋友，楊銘威、張孝全都被找來助陣；但最讓人意外的是，他找來當年緋聞對象張鈞甯，一起開箱連老婆賈靜雯都沒拜訪過的私人酒窖，行徑相當大膽，還被賈靜雯虧，「修杰楷從來沒有為我開箱什麼，還很大方送鈞甯酒，我只能吃路邊攤！」

▲修杰楷（左）和楊銘威（右）於公於私都是好友。（翻攝自《光開門就很忙了》臉書）

20年前，修杰楷和張鈞甯拍《白色巨塔》時傳緋聞。導演蔡岳勳說，張鈞甯和修杰楷曾從片場一起偷溜，就為了要去喝酒，修杰楷則連忙解釋：「當時還有很多人。」不過他坦言喜歡過張鈞甯，兩人的共同話題就是電影，只是最後沒有交往。

▲修杰楷（右）找來當年曾傳緋聞的張鈞甯（左），開箱自己的祕密酒窖。（修TIME提供）

夫妻合體 百萬人搶看

修杰楷頻道中人氣最高的影片，莫過於邀請賈靜雯一同入鏡，兩人互動鬥嘴多過放閃，相當真實，讓網友大呼「閃瞎了。」「這對夫妻根本可以拍實境秀。」影片上線即受到熱烈討論，點閱率快速突破百萬，卻一度引起爭議，遭外界質疑修杰楷酒後開車載賈靜雯，修杰楷事後將一刀未剪的影片上架，證實自己滴酒未沾，他事後苦笑說：「現在拿到杯子，不要隨便喝。」

▲修杰楷（右）邀老婆賈靜雯（左）出外景拍片，兩人鬥嘴互虧十分有趣。（翻攝自修TIME YouTube）

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