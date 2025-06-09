YTR荒姨結婚了！　甜曬愛的身分證：99%符合我條件

記者王靖淳／綜合報導

YouTuber荒姨今年1月宣布和山姆老思有了愛的結晶，事後更舉辦性別派對，透露寶寶是男生。平時會在社群記錄生活的她，今（9）日曬出與山姆老思身穿古裝現身戶政事務所的照片，正式宣布兩人已在上個月的19日完成結婚登記，同時也大方分享兩人的戀愛細節。貼文一出，喜獲一票祝福。

▲荒姨和山姆老思結婚。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨表示自己從沒想過27歲就升格當人妻，原本甚至以為30歲過後才會結婚，為此她笑說：「緣分就是這麼奇妙，與老公相遇得很突然。」至於認識到交往的過程，荒姨坦言相戀的細節蠻戲劇化，並表示如果大家想知道的話，之後自己會再找機會拍影片分享。

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▲荒姨完成結婚登記。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

荒姨透露曾跟朋友去拜月老，當時詳細地列了十點條件，結果不到一個月就遇上山姆老思，「99%符合我許願的條件。」唯一令她感到意外的是，她偏愛白皙膚色，而老公卻天生黝黑，讓小倆口後來回想時都忍不住大笑，「我們交往沒有很久就決定結婚了，身邊的人也都說我們根本一拍即合！天生一對！」

▲荒姨發文分享戀愛細節。（圖／翻攝自Instagram／hhhuangyiii）

談到與山姆老思的私下相處，荒姨甜讚對方雖然是很默默、很低調又有點I的人，但卻願意跟著她一起拍搞笑短片、給她很棒的情緒價值，「雖然很直男嘴巴又不甜，但他真的很善良、上進又努力，這也是我覺得他很棒的地方。」並在文末開心喊話：「從今以後我就是陳太太、陳媽媽了！依舊會繼續瘋癲，拍好笑的影片，最後就是，大家也都要幸福快樂喔！」