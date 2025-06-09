賴芊合氣炸暴走「開車拖行劉至翰」他臉部磨傷　驚悚畫面曝光！

記者黃庠棻／台北報導

民視八點檔《好運來》收視率持續衝高，劇情進入高潮階段，演員表現也火力全開。近日一場關鍵戲拍攝現場驚險萬分，飾演陳曉慧的賴芊合在雨中飆車、心碎暴走。

▲劉至翰近日在《好運來》被賴芊合追擊，過程中意外臉部磨傷。（圖／民視提供）

劇中，賴芊合發現摯愛竟是假身分後情緒崩潰，在車上巧遇逃亡中的假文斌（劉至翰飾），氣到衝上前追擊，卻不慎將對方包包夾住車門並拖行數公尺，導致對方臉部磨傷、哀嚎不止，現場驚險程度堪比動作大片，這場動作戲看似只是幾秒的畫面，背後卻藏著巨大的挑戰。

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▲劉至翰近日在《好運來》被賴芊合追擊，過程中意外臉部磨傷。（圖／民視提供）

劉至翰直言「那場戲根本是《不可能的任務》現場版！要在車速漸快時爬上窗戶，卡在車門邊抓穩，是很吃技術也吃膽量的設計。」他更透露，拍到一半還突然下起傾盆大雨，全身濕滑，手抓著車門的B柱差點滑落，過程驚險指數破表，但他仍堅持親自上陣完成動作「幸好有專業特技老師協助，加上劇組的信任，才能順利完成這場高難度鏡頭！」





▲劉至翰近日在《好運來》被賴芊合追擊，過程中意外臉部磨傷。（圖／民視提供）

賴芊合則說，雖然劇組有安排特效與安全措施，但開車的同時看到有人掛在車窗外，那種心理煎熬非常痛苦，直呼「我腳踩油門都在發抖，很怕真的出什麼事，尤其導演還喊著『再快一點！』我真的快哭出來了，但為了不拖累團隊，只能咬牙撐下去。」

▲劉至翰近日在《好運來》被賴芊合追擊，過程中意外臉部磨傷。（圖／民視提供）

劉至翰笑說，從《好運來》開拍以來，已經跳過二樓、瀑布、近身搏擊，這次還加入「車拖特技」新挑戰，直呼「真的是武打片標配了！」但他也感謝導演和特技團隊的細心安排，讓自己能安全又完整地詮釋角色。

▲劉至翰近日在《好運來》被賴芊合追擊，過程中意外臉部磨傷。（圖／民視提供）