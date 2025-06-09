南韓影帝趙震雄來台出席映後！　日片《惡夏》北影門票開賣秒完售

記者黃庠棻／台北報導

2025台北電影節昨（8）日晚間8點起正式開賣，首日隨即引發搶購風潮。由日本人氣演員窪田正孝、北村匠海與河合優實主演的話題新作《惡夏》秒殺完售，搶下頭香；集結兩屆影展大使林柏宏與宋芸樺及眾多實力派卡司的開幕片《96分鐘》同樣火速售罄；由「非常新人」牧森與余杰恩主演的青春熱血閉幕片《進行曲》也迅速達成完售，展現強大號召力。

▲《惡夏》。（圖／台北電影節提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲《96分鐘》。（圖／台北電影節提供）

▲《進行曲》。（圖／台北電影節提供）

其他片單亦受到觀眾熱烈響應，包括同時入圍台北電影獎與國際新導演競賽的《我家的事》，國際新導演競賽入圍作品《河鰻》，以及台北電影獎入圍片《刺心切骨》、《顏色擷取樣本.mov》、《小雁與吳愛麗》，皆在短時間內完銷；日本溫馨小品《長椅小情歌》、帕拉贊諾夫經典之作《哈克柏蒙太奇＋石榴的顏色》、焦點影人豪格魯德的代表作《關於愛》等亦全面售罄。

▲《我家的事》。（圖／台北電影節提供）

此外，其他話題場次亦僅剩零星票券，包含劉若英與薛仕凌主演的《我們意外的勇氣》、小公視出品的《什麼都沒有雜貨店2（第1–4集）》、豪格魯德導演新作《關於性》以及其榮獲金熊獎之作《關於夢（性與愛）》、帕拉贊諾夫經典《被遺忘祖先的影子＋基輔壁畫》，與韓國男星趙震雄將出席映後座談的《非常警探》特別放映場，皆銷況火熱，票券即將完售。

▲《非常警探》。（圖／台北電影節提供）

今年，台北電影節再度推出「哇靠北影套票組」共400組，亦於開賣首日全數售出，而能夠一睹頒獎典禮近距離見證影人榮耀瞬間的「台北電影獎+頒獎典禮套票」已銷售超過300組，顯示影迷對本屆節目陣容的高度期待與肯定。

▲《我們意外地勇氣》。（圖／台北電影節提供）

▲《什麼都沒有雜貨店2（第1-4集）》。（圖／台北電影節提供）