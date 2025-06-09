《影后》林廷憶要主演日劇！國際試鏡被選中女主角…男主角菅田將暉

記者陳芊秀／綜合報導

日本NHK為了紀念廣播電視播出百年，宣布製作特別劇《火星的女王》，女主角採取國際試鏡徵選，最後選中來自台灣的新人女星林廷憶擔任女主角，男主角是日本奧斯卡影帝菅田將暉。而林廷憶因演出台劇《影后》的「史艾瑪」一角爆紅。

▲林廷憶將主演日本NHK百年紀念特別劇《火星的女王》。（圖／翻攝自X）

綜合日媒報導，《火星的女王》改編自日本科幻作家小川哲的原作，故事背景設定在火星移民40年後的2125年，描述22歲的視障女孩「Lili-E1102」，自幼在火星成長，透過廣播被來自地球的音樂吸引，成為樂團「Disk Miners」的粉絲，並下定決心搭太空船前往地球，為的是和曾在火星相遇、許下秘密約定的「白石蒼人」重逢，然而出發當日卻捲入一場顛覆命運的重大事件。腳本是曾為宮﨑駿動畫片《貓的報恩》、《霍爾的移動城堡》擔任編劇的吉田玲子擔任，預計12月播出。

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▲《火星的女王》描述自幼住在火星的視障女孩，與地球上的男子許下秘密約定的故事。（圖／翻攝自X）

本劇女主角是透過國際試鏡選拔而定。林廷憶表示：「能夠飾演Lili，並在這部充滿想像的劇中與大家相遇，真的感到非常幸福。」她回憶拍攝時說：「每當想起火星，溫暖、痛苦又幸福的回憶，至今仍像真實的夢一樣存在。」

另一方面，菅田將暉飾演在ISDA（行星宇宙開發機構）工作的白石蒼人，去火星研修時與莉莉相遇，因為兩人都是「Disk Miners」的粉絲而結為好友。

▲菅田將暉。（圖／翻攝自X）

林廷憶接連演出《有生之年》、《影后》知名度大增。她在《影后》演出經歷多次選角、爭取機會出頭的新人「史艾瑪」，劇集最後也是有機會在海外演出，如今也是跨國主演新劇，宛如戲劇照進現實！