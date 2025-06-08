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林俊傑大巨蛋開唱提多個「中國地名」惹議！粉絲急滅火：他新加坡人

記者劉宛欣／綜合報導

金曲歌王林俊傑7日起在台北大巨蛋開唱，這也是他首次站上大巨蛋，再次證明「行走CD」封號，展現超強實力。不過，演唱會結束後，有部分網友在社群上抱怨，他在問候台北歌迷後，一一念出多個燈牌上的地名，包含多個中國大陸地區，引發部分台灣粉絲不滿，對此，有粉絲解釋，這是該系列演唱會的固定橋段，林俊傑在其他城市演出時，也曾唸出台灣粉絲的燈牌地名，並指出林俊傑身為新加坡人，對兩岸議題較不敏感。

▲▼林俊傑大巨蛋演唱會day1。（圖／JFJ提供）

▲林俊傑首次站上大巨蛋。（圖／JFJ提供）

對此次爭議，支持者為林俊傑緩頰，認為他在開場時已表達對台北的重視。他說：「大巨蛋我們來了！這是我第一次站上大巨蛋，台北是我出道的地方，也是我音樂公司JFJ的發跡地，這一刻對我意義非凡。」但仍有網友認為，在台灣的演唱會中提及多個中國地名，讓台灣歌迷感到不適，甚至有人質疑，那些舉燈牌的粉絲可能根本不是來自那些地區，只是為吸引偶像注意。

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▲▼林俊傑大巨蛋演唱會首日。（圖／JFJ PRODUCTIONS提供）

▲林俊傑在大巨蛋演唱會提及多個中國地名引起討論。（圖／JFJ提供）

此次事件在網路上掀起討論，有粉絲認為林俊傑的表演橋段雖出於善意，但也許還有改善空間，例如多提及台灣其他地名，讓現場觀眾更有共鳴。儘管如此，林俊傑的演唱會仍獲得許多好評，靠著演唱實力與舞台魅力征服全場。

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林俊傑

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