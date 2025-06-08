河北彩伽拍AV爆紅卻引退2年！　罕吐改名心聲「經歷很多不愉快」

記者陳芊秀／綜合報導

日本人氣AV女優河北彩伽擁有甜美外貌和火辣身材，2018年一出道就爆紅，更被譽為「三上悠亞接班人」。然而她原本藝名原本叫做「河北彩花」，爆紅一年後卻閃電引退，消失整整兩年後，改名重返AV界，近日受訪首吐引退心情。

▲河北彩伽出道時舊藝名為河北彩花，出道1年就引退。（圖／翻攝自X）

最初以藝名「河北彩花」出道拍AV，當時被賦予的稱號是「無可挑剔的透明感王道美少女」，拍攝的作品在各個排行榜都衝到冠軍或是熱門前10名。而她出道時，曾決定「不要讓身邊的人知道自己拍AV」，除了作品之外，完全沒有其他曝光，但2019年還是被朋友發現了，「河北彩花」因此引退。

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據《News Post Seven》報導，河北彩伽2021年改名復出，談起這段心情轉變，坦言「當時，我經歷了很多不愉快的事情，真的覺得再也不會回來了……。」她從學生時代就想創業，一直想靠自己的力量做些什麼，引退後，重新審視自己的人生，發現以自己的本名去實現夢想，需要很長的時間，「我決定以『河北彩伽』的身份重新回來，認真挑戰自己，看看能走到哪裡。」

▲改名河北彩伽重新出道，她心境變得不同。（圖／翻攝自X）

改名河北彩伽重返AV界，她形容自己「變得完全像是另一個人」，並說：「有種『站在懸崖邊緣』的感覺。既然回到了這個工作，就再也無法回頭了。」引退前，她完全沒有使用社群網站，只是默默拍作品，現在，自己懷著把作品傳遞給觀眾的心情，珍惜每個作品，也經營社群，心情與當時完全不同，此外，現在還以「萌名」這個身分出道當歌手。

河北彩伽與台灣淵源頗深，受訪時更提到在台灣有一個特別體驗，就是拍了電影。她去年接到電影主演邀約，心情非常興奮，但笑說「實際上卻是拍攝『戀愛模擬遊戲』的畫面」。她嘗試在同一場景重複拍攝不同台詞，沒想到是遊戲畫面，但這是第一次花兩週時間專注同一個角色，獲得一個很好的經驗。