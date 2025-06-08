許瑋甯傳懷孕沈默到底　好友周興哲驚呆：怎麼可以這麼低調

記者蔡琛儀／台北報導

許瑋甯日前傳出懷孕將當媽，但本人至今對此事仍三緘其口，和她有私交的周興哲，昨（7日）出席簽唱會被問到此事，表示驚訝：「她真的很強，怎麼可以這麼低調？但我很佩服他們的選擇。」至於有無傳授對方育兒心法？他則感謝老婆幫助，「不管小孩哭鬧什麼的，我還是很愛他們。」

▲周興哲昨舉辦簽唱會。（圖／星空飛騰提供）

周興哲昨在台北信義區遠百A13舉辦專輯《Almost 幾乎是愛情》簽唱會，現場雖然下起大雷雨，仍吸引大批粉絲到場力挺，就連愛妻趙岱新也現身力挺。談及未來的夢想，他表示：「希望有一天能站上大巨蛋，這是我一直以來的願望，也正在努力安排中！」

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周興哲坦言活動前夕，一度擔心台下沒人，「我跟公司的人在聊，現在還有人在辦簽唱會嗎？也曾想說會不會沒人來。結果看到很多從16歲陪我到現在的『小興星』，真的很感動」。

▲周興哲將邁入30歲。（圖／星空飛騰提供）



所屬華納音樂與星空飛騰娛樂特地準備驚喜，為即將在6月22日邁入30歲生日的周興哲提前慶生。問及生日願望，他感性說：「我該有的都有了，其實能跟朋友一起開開心心、小酌一下，對我而言就是最棒的禮物。」好奇會不會跟老婆討禮物？他放閃表示：「我目前好像都不缺了。」